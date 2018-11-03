От удаленного открытия счета до установки онлайн-кассы. Как это сделать с максимальной пользой?

На эти и другие вопросы, связанные с дистанционным открытием счета, отвечает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.
Лучший срок дистанционного открытия расчетного счета, который предлагают банки, — 3−4 дня: от момента подачи онлайн-заявки до начала полноценной работы счета.
Заполнив и отправив онлайн-заявку на официальном сайте банка, уже через пять минут вы получите на электронную почту реквизиты счета. Иначе говоря, номер счета для вас забронирован. Эти реквизиты уже можно указывать в договорах и сообщать их контрагентам, не дожидаясь открытия счета.
А проводить активные операции по счету и получить доступ к онлайн-банку вы сможете уже через два-три дня после подписания договора, который привезет сотрудник банка.
Нет, не нужно. Получив информацию о бронировании счета, вы можете зайти в Личный кабинет на сайте банка и отправить на проверку сканы или фото документов. Список документов, необходимых для открытия, вам вышлют на электронную почту, он также доступен на сайте и в личном кабинете.
После загрузки документов в личном кабинете и письма с подтверждением их одобрения, можно ждать звонка сотрудника банка, который согласует время визита курьера. Он приедет в удобное для вас место и время, сам сделает копии, заверит их и передаст в банк. Единственная бумага, которую вам надо будет подписать, — это заявление на открытие счета.
Расчетный счет открывают бесплатно. А вот стоимость его обслуживания зависит от пакета РКО. Райффайзенбанк предлагает четыре пакета услуг на РКО. А наиболее популярен Оптимум — в него входит все, что нужно малому бизнесу из самых разных сфер деятельности.
Пакет РКО — это готовый набор сервисов. В пакет может войти снятие денег со счета, перевод средств на карты физлиц, проведение платежей, бизнес-карта, привязанная к расчетному счету, интернет- и мобильный банк, SMS-информирование. Количество платежей и суммы зависят от выбранного пакета.
Бизнес-карта, выпущенная к расчетному счету, — это самый удобный способ доступа к счету. Дополнительно (то есть сверх оплаты за пакет РКО) за нее платить не нужно.
С ее помощью вы сможете как снимать деньги в любом банкомате (если, скажем, нужно оперативно получить деньги под отчет), так и оперативно оплачивать нужные для бизнеса покупки. Причем в любое время суток и любой день недели.
Кроме того, держателю бизнес-карты во время акций могут предоставлять бонусы. Например, до 9 декабря Райффайзенбанк предлагает дополнительную возможность сэкономить за счет кэшбэка — возврата на расчетный счет до 10% ваших затрат на определенные цели.
В самом деле, к 1 июля 2019 года онлайн-кассы должны иметь практически все предприниматели. Самое простое — купить ее или взять в аренду через банк.
Вы можете сами выбрать модель онлайн-кассы или воспользоваться советом менеджера. Менеджер банка поможет решить все связанные с этим вопросы — вплоть до получения электронной цифровой подписи, заключения договора с оператором фискальных данных, настройки кассы и ее ремонта.
Срок доставки онлайн-кассы в Райффайзенбанке — не более семи дней. Впрочем, как правило, ее доставляют еще быстрее. У банка огромная сеть партнеров, которые занимаются обслуживанием онлайн-касс. И как только все вопросы согласованы, приедет представитель, установит ее на точке и запустит в эксплуатацию.
8 800 770 75 83 — бесплатный номер Райффайзенбанка.
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