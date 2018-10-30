Открыть карту Райффайзенбанка можно онлайн

Райффайзенбанк запустил онлайн-витрину в мобильном приложении и интернет-банке Райффайзен-Онлайн, через которую в несколько кликов клиенты могут открыть дебетовую карту. Услуга доступна в мобильном банке для пользователей устройств iOS и Android.

В мобильном приложении и интернет-банке можно заказать карты платежных систем Visa, Mastercard или МИР, дебетовую карту #всёсразу с кэшбэком за все покупки. Также для заказа онлайн вскоре станет доступна детская карта с ярким дизайном, кэшбэком 5% на все покупки и скидками до 30% у широкой сети партнеров программы «Скидки для вас».

Все продукты можно заказать как дополнительные к уже существующему счету или открыть к новому счету в нужной валюте: рублях, долларах и евро. Также клиент может выбрать удобный формат доставки карты — курьером, в ближайшее отделение банка или почтой.

Ксения Андреева,

руководитель отдела развития дебетовых карт , пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка:

Мы стремимся сделать управление финансами для клиентов максимально простым и удобным, поэтому постоянно расширяем спектр продуктов и сервисов, доступных в дистанционных каналах обслуживания.

Справка

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.