«Открытие Авто»: каждый второй кредит сибиряки оформляют на отечественную машину, каждый пятый — на китайскую

Согласно статистике выдач «Открытие Авто» в Сибирском федеральном округе, в первом полугодии 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (86% сделок и 80% объема выданных автокредитов). Наибольшей популярностью пользовались японские Toyota (21% кредитных сделок), Nissan (11%), Honda (8%) и корейские бренды Hyundai (8%) и Kia (7%). ТОП-3 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП составили Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio.
В категории новых автомобилей кредиты чаще всего брали на Lada (51% сделок), Hyundai (9%), Chery (6%), Toyota (4%), Haval (4%). В пятерке самых популярных кредитных моделей среди новых авто оказались Lada Granta, Lada Niva, Haval Jolion.
Больше половины кредитных сделок на первичном рынке пришлось на отечественные бренды (57% продаж), 22% — на китайские, 13% — на корейские, 6% — на японские. В финансовой емкости картина оказалась несколько иной: по объемам выдачей в рублях первые места разделили российские и китайские авто — по 28%, далее — корейские и японские (по 20%), европейские марки собрали лишь 5% объема. В первом полугодии не было выдано ни одного кредита на американские бренды.
Средняя стоимость нового автомобиля, взятого в кредит, составила по итогам первого полугодия: 794 тысяч по отечественным авто, 2 млн — по китайским, 2,5 млн — по корейским, по 3,2 млн по европейским и 5,5 млн рублей по японским маркам.
Марина Дембицкая,
руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
На рынок автокредитования продолжат оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и продолжающийся рост ссуд на вторичном рынке. Влияние параллельного импорта на сегмент автокредитования в текущих реалиях минимально, а в выдачах по количеству не превышает 6%. И несмотря на то, что по количеству кредитных сделок лидируют пока российские марки, по объёмам кредитных выдач в рублях первенство уже за «китайцами». При этом доля марок из КНР в кредитных продажах увеличивается ежемесячно наравне с развитием партнерских взаимоотношений банков с новыми автопроизводителями, роста популярности и, соответственно, продаж чайна-каров. Основной сдерживающий фактор более быстрого проникновения «китайцев» на российский авторынок и рынок автокредитования, на наш взгляд, сегодня только один — цена.