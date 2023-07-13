13 июля
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Экономика

«Открытие Авто»: каждый второй кредит сибиряки оформляют на отечественную машину, каждый пятый — на китайскую

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили, какие автомобили чаще всего брали в кредит жители Сибирского федерального округа в первом полугодии 2023 года. Каждый второй кредит на новые ТС был оформлен на российскую машину, каждый пятый — на китайскую, каждый восьмой — на корейскую. Чаще всего будущие автовладельцы оформляли кредиты на новые отечественные и японские автомобили с пробегом.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: freepik, автор tawatchai07.

Согласно статистике выдач «Открытие Авто» в Сибирском федеральном округе, в первом полугодии 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (86% сделок и 80% объема выданных автокредитов). Наибольшей популярностью пользовались японские Toyota (21% кредитных сделок), Nissan (11%), Honda (8%) и корейские бренды Hyundai (8%) и Kia (7%). ТОП-3 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП составили Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio.

В категории новых автомобилей кредиты чаще всего брали на Lada (51% сделок), Hyundai (9%), Chery (6%), Toyota (4%), Haval (4%). В пятерке самых популярных кредитных моделей среди новых авто оказались Lada Granta, Lada Niva, Haval Jolion.

Больше половины кредитных сделок на первичном рынке пришлось на отечественные бренды (57% продаж), 22% — на китайские, 13% — на корейские, 6% — на японские. В финансовой емкости картина оказалась несколько иной: по объемам выдачей в рублях первые места разделили российские и китайские авто — по 28%, далее — корейские и японские (по 20%), европейские марки собрали лишь 5% объема. В первом полугодии не было выдано ни одного кредита на американские бренды.

Средняя стоимость нового автомобиля, взятого в кредит, составила по итогам первого полугодия: 794 тысяч по отечественным авто, 2 млн — по китайским, 2,5 млн — по корейским, по 3,2 млн по европейским и 5,5 млн рублей по японским маркам.

Марина Дембицкая,
руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

На рынок автокредитования продолжат оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и продолжающийся рост ссуд на вторичном рынке. Влияние параллельного импорта на сегмент автокредитования в текущих реалиях минимально, а в выдачах по количеству не превышает 6%. И несмотря на то, что по количеству кредитных сделок лидируют пока российские марки, по объёмам кредитных выдач в рублях первенство уже за «китайцами». При этом доля марок из КНР в кредитных продажах увеличивается ежемесячно наравне с развитием партнерских взаимоотношений банков с новыми автопроизводителями, роста популярности и, соответственно, продаж чайна-каров. Основной сдерживающий фактор более быстрого проникновения «китайцев» на российский авторынок и рынок автокредитования, на наш взгляд, сегодня только один — цена.

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