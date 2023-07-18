Отметили с размахом

В конце мая в Алтайском крайсовпрофе состоялся Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
В преддверии этого события председатели профсоюза строителей Алтайского и Красноярского краев и Республики Хакасия приняли участие в торжественном открытии конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023».
Соревнования в рамках регионального этапа национального конкурса прошли на базе КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».
Профессионализм участников с каждым годом растет. Победители имеют высокие шансы на федеральном уровне. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий и рост профессионализма рабочих, — отметил председатель профсоюза строителей Алтайского края Андрей Замороко.
Затем лидеры территориальных организаций профсоюзов строителей в благодарность к людям, связавшим свою жизнь со строительной отраслью, торжественно возложили цветы к памятному знаку, посвящённому строителям Алтайского края.
После этого была организована экскурсия по территории завода ООО ПСК «Стройберг» для профактива и председателей профсоюзов строителей Сибирского федерального округа Красноярского края и Республики Хакасия. Ее провели Андрей Замороко и генеральный директор предприятия Георгий Нечаев. Также состоялся круглый стол по вопросам техники безопасности, заработной платы, социального партнёрства, необходимости восстановления первичной профсоюзной организации на заводе.
В продолжение мероприятий профсоюз строителей Алтайского края организовал весьма познавательную экскурсию в туристический центр «Горная Аптека».
Завершением плодотворного дня, стал спортивный турнир по боулингу «Золотая Кегля». В состязании приняли участие команды из Красноярского и Алтайского краев и Республики Хакасия.
Большинство присутствующих видели друг друга впервые, и главное, что обрели участники, болельщики — яркие эмоции, радость и позитив. Все играли и общались, как одна команда.
Профсоюз строителей Алтайского края впервые провел такого рода федеральное и юбилейное мероприятия. Их главная цель — повышение сплоченности людей. Праздник профсоюза — хороший повод познакомиться друг с другом, узнать о работе и жизни коллег из других регионов, поделиться своим опытом.