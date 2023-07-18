18 июля
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Экономика

Отметили с размахом

Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ исполнилось 70 лет. В юбилейный год здесь уже прошел ряд масштабных мероприятий.

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

В конце мая в Алтайском крайсовпрофе состоялся Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

В преддверии этого события председатели профсоюза строителей Алтайского и Красноярского краев и Республики Хакасия приняли участие в торжественном открытии конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023».

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Соревнования в рамках регионального этапа национального конкурса прошли на базе КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».

Профессионализм участников с каждым годом растет. Победители имеют высокие шансы на федеральном уровне. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий и рост профессионализма рабочих, — отметил председатель профсоюза строителей Алтайского края Андрей Замороко.

Затем лидеры территориальных организаций профсоюзов строителей в благодарность к людям, связавшим свою жизнь со строительной отраслью, торжественно возложили цветы к памятному знаку, посвящённому строителям Алтайского края.

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

После этого была организована экскурсия по территории завода ООО ПСК «Стройберг» для профактива и председателей профсоюзов строителей Сибирского федерального округа Красноярского края и Республики Хакасия. Ее провели Андрей Замороко и генеральный директор предприятия Георгий Нечаев. Также состоялся круглый стол по вопросам техники безопасности, заработной платы, социального партнёрства, необходимости восстановления первичной профсоюзной организации на заводе.

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

В продолжение мероприятий профсоюз строителей Алтайского края организовал весьма познавательную экскурсию в туристический центр «Горная Аптека».

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Завершением плодотворного дня, стал спортивный турнир по боулингу «Золотая Кегля». В состязании приняли участие команды из Красноярского и Алтайского краев и Республики Хакасия.

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Большинство присутствующих видели друг друга впервые, и главное, что обрели участники, болельщики — яркие эмоции, радость и позитив. Все играли и общались, как одна команда.

Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Всероссийский отраслевой съезд территориальных организаций профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Профсоюз строителей Алтайского края впервые провел такого рода федеральное и юбилейное мероприятия. Их главная цель — повышение сплоченности людей. Праздник профсоюза — хороший повод познакомиться друг с другом, узнать о работе и жизни коллег из других регионов, поделиться своим опытом.

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