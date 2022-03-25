Ozon, Wildberries и «Яндекс» попросили попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ

Соответствующее письмо уже направлено в кабмин, пишет ТАСС.
Авторы обращения просят распространить в полной мере на компании интернет-торговли действующие и предлагаемые правительством меры поддержки IТ-отрасли, предусмотренные указом президента, а также иные льготы «налогового маневра» для IТ.
Также они предлагают снизить ставку эквайринга до 1% на два года и освободить компании интернет-торговли от валютного контроля.
В части регуляторной поддержки маркетплейсы предлагают снять запрет на дистанционную продажу рецептурных лекарственных средств и алкоголя.
Авторы письма подчеркнули, что функционирование компаний основано на отечественном программном обеспечении, которое разрабатывается и внедряется самими компаниями.