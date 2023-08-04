Партнёрское соглашение заключили beeline cloud и Arenadata

3 августа 2023 года, Москва — Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: продукты Arenadata в облаке beeline cloud можно приобретать даже с помесячной оплатой.

Облачная аналитика beeline cloud и сервисы на базе Arenadata уже сегодня открывают перед заказчиками широкие возможности по созданию прикладных решений внутри облака провайдера. В рамках партнёрства особое внимание уделяется безопасным сценариям работы СУБД. beeline cloud обеспечивает своим клиентам сетевую и информационную безопасность. Arenadata в своих продуктах использует современные практики ИБ, а также предоставляет заказчикам компонент для обеспечения централизованного управления политиками безопасности.

Максим Еремин,

руководитель направления развития продуктов beeline cloud:

Совместное предложение beeline cloud и Arenadata, в первую очередь, будет интересно представителям банков, страховых и финансовых организаций. Построение масштабных корпоративных хранилищ на базе продуктов Arenadata в облаке beeline cloud поможет клиентам обеспечить доступность, безопасность и сохранность своих данных. Важно, что сертифицированная инфраструктура поможет соблюдать все необходимые требования законодательства к обработке персональных данных.

Директор по работе с партнёрами Arenadata Антон Мартынов:

Партнёрское соглашение с beeline cloud — ещё один шаг, который Arenadata сделала на пути доступности наших продуктов для клиентов. Имея возможность использовать гибридную инфраструктуру или и вовсе разворачивать продукты Arenadata в облаке, заказчики смогут существенно экономить ресурсы.

Справка: Arenadata (https://arenadata.tech) — разработчик платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом. Arenadata входит в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры РФ. В 2023 году компания вошла в рейтинг Forbes «30 самых дорогих компаний Рунета». Компания является лидером на рынке продуктов для сложной аналитики (СУБД для OLAP-задач) согласно исследованиям, опубликованным РДТЕХ и «Круги Громова». Программные продукты Arenadata зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Arenadata представляет на рынке экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения корпоративных хранилищ и озёр данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI. Arenadata много лет занимается развитием проекта с открытым исходным кодом Greenplum и является самым активным коммитером в него в России.

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