17 октября
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Экономика

Pay-оборот по токенизированным картам «Мир» ВТБ вырос в 5 раз

Владельцы карт ВТБ «Мир» за 9 месяцев 2022 года оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее. При этом в третьем квартале оборот увеличился на четверть по сравнению со вторым. Общий Pay-оборот по цифровым картам банка за три квартала вырос на треть к прошлому году.

Чаще всего клиенты ВТБ расплачиваются смартфонами в супермаркетах — на них в сентябре пришлось 40% токенизированного оборота. На втором месте — траты в кафе и ресторанах, там клиенты ВТБ совершили 11% от общего объема Pay-платежей. Еще по 9% приходится на покупку бытовой техники и товаров для дома, а также на одежду, обувь и аксессуары. Замыкает пятерку оплата медцентров и салонов красоты (4%).

Растет популярность цифровых карт, которые мгновенно оформляются в ВТБ Онлайн и позволяют расплачиваться за покупки не только с помощью смартфонов офлайн, но и в интернет-магазинах. По итогам трех кварталов оборот по ним достиг 48 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза год к году. В третьем квартале он вырос на 14% к апрелю-июню.

Цифровыми картами клиенты ВТБ чаще всего оплачивают покупки и онлайн-заказы в супермаркетах (24%), гипермаркетах DIY-сегмента (18%), магазинах одежды и обуви (6%) и сервисах путешествий — на приобретение авиа и ж/д-билетов и бронь отелей в сентябре пришлось 9% оборота по цифровым картам.

«Сегодня владельцам смартфонов на Android доступны удобные Pay-сервисы, позволяющие расплачиваться картой „Мир“ за товары и услуги в одно касание. Держатели наших карт „Мир“ уже оценили преимущество этого способа оплаты и активно пользуются им для повседневных покупок. В целом набирает популярность использование цифровых карт для онлайн и офлайн-шопинга: ими клиенты оплачивают не только продукты в супермаркетах, но и крупные приобретения: бытовую технику, авиабилеты, в том числе онлайн. При этом „цифровой“ оборот в супермаркетах и магазинах товаров для дома растет, уменьшая долю платежей по таким картам в магазинах одежды и обуви», — комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)

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