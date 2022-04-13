Первые итоги нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «МЗХР»

В дне информирования о достигнутых результатах приняли участие сотрудники рабочей группы предприятия, руководители и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства агрохимиката — гранулированный сульфат аммония, при анализе которого рабочая группа выявила 28 проблем, не позволяющих увеличить производительность.

Руководитель проекта Марина Никонова представила отчет о внедренных улучшениях и полученных промежуточных результатах.

Так, в рамках проекта проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, построены карты потока создания ценности текущего идеального и целевого состояний, разработаны матрицы компетенций, которые призваны повысить квалификацию и взаимозаменяемость сотрудников. Также на первом этапе были усовершенствованы рабочие места в пилотном потоке.

Этому процессу предшествовали обучения, которые проходили как в очном формате, так и в онлайн-режиме на сайте производительность.рф.

Директор предприятия Сергей Немчинов в своем вступительном слове подчеркнул, что при поддержке эксперта РЦК в компании была проведена диагностика производства и разработан план мероприятий по приведению пилотного потока к целевому состоянию.

Сейчас перед предприятием стоит задача по реализации обозначенного плана. Дипломами за активное участие в проекте награждены особо отличившиеся специалисты, которые своим примером подталкивали коллег к улучшениям и инициативности.

Теперь в течение следующих трех месяцев команде проекта предстоит внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, обучение и сертификация отобранных внутренних тренеров по бережливому производству, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.