13 апреля
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Экономика

Первые итоги нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «МЗХР»

Предварительные итоги трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на ООО «МЗХР».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В дне информирования о достигнутых результатах приняли участие сотрудники рабочей группы предприятия, руководители и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства агрохимиката — гранулированный сульфат аммония, при анализе которого рабочая группа выявила 28 проблем, не позволяющих увеличить производительность.

Руководитель проекта Марина Никонова представила отчет о внедренных улучшениях и полученных промежуточных результатах.

Так, в рамках проекта проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, построены карты потока создания ценности текущего идеального и целевого состояний, разработаны матрицы компетенций, которые призваны повысить квалификацию и взаимозаменяемость сотрудников. Также на первом этапе были усовершенствованы рабочие места в пилотном потоке.

Этому процессу предшествовали обучения, которые проходили как в очном формате, так и в онлайн-режиме на сайте производительность.рф.

Директор предприятия Сергей Немчинов в своем вступительном слове подчеркнул, что при поддержке эксперта РЦК в компании была проведена диагностика производства и разработан план мероприятий по приведению пилотного потока к целевому состоянию.

Сейчас перед предприятием стоит задача по реализации обозначенного плана. Дипломами за активное участие в проекте награждены особо отличившиеся специалисты, которые своим примером подталкивали коллег к улучшениям и инициативности.

Теперь в течение следующих трех месяцев команде проекта предстоит внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, обучение и сертификация отобранных внутренних тренеров по бережливому производству, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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