Первые итоги реализации нацпроекта подвели на ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели 10 марта на ЗАО «ПО «Спецавтоматика» — на предприятии оценили результаты трехмесячного периода внедрения улучшений.

Отметим, что предусмотренные нацпроектом мероприятия реализовываются с участием экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

В подведении итогов принял участие генеральный директор предприятия Чудаев Александр Владимирович, его заместители, а также члены рабочей группы и сотрудники основного производства.

Пилотным потоком для оптимизации в ПО «Спецавтоматика» был выбран процесс производства узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором, при анализе которого рабочая группа выявила 44 проблемы и составила план по их решению. Также на данном этапе эксперты провели углубленное практическое обучение рабочей группы предприятия.

На встрече с коллективом руководитель рабочей группы Мария Курепина презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.

Начальник производства Артем Ускорников отметил результаты работы по проекту и наградил активных участников рабочей группы.

В следующий период реализации нацпроекта на предприятии предстоит подготовка инструкторов по бережливому производству, реализация плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведение конкурса по 5С, актуализация системы подачи предложений по улучшениям, а также составление плана охвата проектами улучшений всех потоков предприятия на следующие 2,5 года.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.