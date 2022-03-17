17 марта
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Экономика
24

Первые итоги реализации нацпроекта подвели на ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели 10 марта на ЗАО «ПО «Спецавтоматика» — на предприятии оценили результаты трехмесячного периода внедрения улучшений.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что предусмотренные нацпроектом мероприятия реализовываются с участием экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

В подведении итогов принял участие генеральный директор предприятия Чудаев Александр Владимирович, его заместители, а также члены рабочей группы и сотрудники основного производства.

Пилотным потоком для оптимизации в ПО «Спецавтоматика» был выбран процесс производства узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором, при анализе которого рабочая группа выявила 44 проблемы и составила план по их решению. Также на данном этапе эксперты провели углубленное практическое обучение рабочей группы предприятия.

На встрече с коллективом руководитель рабочей группы Мария Курепина презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.

Начальник производства Артем Ускорников отметил результаты работы по проекту и наградил активных участников рабочей группы.

В следующий период реализации нацпроекта на предприятии предстоит подготовка инструкторов по бережливому производству, реализация плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведение конкурса по 5С, актуализация системы подачи предложений по улучшениям, а также составление плана охвата проектами улучшений всех потоков предприятия на следующие 2,5 года.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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