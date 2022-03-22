Первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Повалихинском комбинате

Напомним, что нацпроект на ООО «ПКЗ «Алтайские закрома» воплощается в жизнь с участием экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

На мероприятии присутствовали исполнительный директор Сергей Айрих, представители РЦК Алтайского края, а также члены рабочей группы и сотрудники основного производства

В качестве пилотного проекта по внедрению улучшений на предприятии выбран процесс переработки гречневой крупы. Поведя его анализ, рабочая группа с экспертом РЦК смогла выявить 49 проблем, а также разработать план мероприятий по их решению.

В рамках встречи с коллективом руководитель рабочей группы Татьяна Токарева презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений, а исполнительный директор Сергей Айрих отметил результаты работы по проекту и наградил грамотами и ценными призами самых активных сотрудников.

В ближайшей перспективе перед комбинатом стоит задача по обучению инструкторов по бережливому производству, реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведению конкурса по 5С, актуализации системы подачи предложений по улучшениям, а также составлению плана по охвату проектами всех потоков предприятия.

Справка

Нацпроект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.