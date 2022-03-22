22 марта
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Экономика
26

Первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Повалихинском комбинате

Результаты трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 10 марта на Повалихинском комбинате.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Напомним, что нацпроект на ООО «ПКЗ «Алтайские закрома» воплощается в жизнь с участием экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

На мероприятии присутствовали исполнительный директор Сергей Айрих, представители РЦК Алтайского края, а также члены рабочей группы и сотрудники основного производства

В качестве пилотного проекта по внедрению улучшений на предприятии выбран процесс переработки гречневой крупы. Поведя его анализ, рабочая группа с экспертом РЦК смогла выявить 49 проблем, а также разработать план мероприятий по их решению.

В рамках встречи с коллективом руководитель рабочей группы Татьяна Токарева презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений, а исполнительный директор Сергей Айрих отметил результаты работы по проекту и наградил грамотами и ценными призами самых активных сотрудников.

В ближайшей перспективе перед комбинатом стоит задача по обучению инструкторов по бережливому производству, реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведению конкурса по 5С, актуализации системы подачи предложений по улучшениям, а также составлению плана по охвату проектами всех потоков предприятия.

Справка

Нацпроект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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