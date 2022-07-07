Первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на «РТИ Барнаул»

Промежуточные итоги первых трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на ООО «РТИ Барнаул» 5 июля при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда.

В рамках анализа пилотного потока «Оптимизация процесса производства прокладки ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути» рабочая группа выявила 26 проблем, на основании которых на эталонном участке вулканизации реализованы мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрены в работу производственный анализ.

Также была проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника. В настоящий момент группой ведется анализ эффективности работы на прессовом оборудовании (ОЕЕ).

В рамках дня информирования с сотрудниками пилотного потока и участниками рабочей группы руководитель проектного офиса Анна Казанцева презентовала реализованные в рамках проекта, мероприятия. Лучшие сотрудники предприятия были отмечены грамотами и ценными подарками.

Теперь в ближайшие три месяца команде проекта предстоит работа по реализации мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.