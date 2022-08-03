Первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на АО «БПО «Сибприбормаш»

День информирования по результатам первых трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 29 июля в Бийске на АО «БПО «Сибприбормаш».

В рамках мероприятия, где подводили первые итоги участия компании в нацпроекте, выступил руководитель проектного офиса — начальник отдела по развитию производственной системы Владислав Зеленов. Он презентовал результаты деятельности, проведенной рабочей группой проекта в первые три месяца по проекту «Повышение производительности труда при изготовлении взрывателя А-670М».

Руководителем были представлены разработанные рабочей группой карточка проекта (с описанием текущих и целевых показанием проекта), карты потоков создания ценностей (описывающих текущее, идеальное и целевое состояние протекания процессов), диаграммы спагетти (описывающие текущее и целевое движение сырья и материалов по предприятию).

В ходе Дня информирования сотрудникам предприятия и экспертам продемонстрировали разработанный и реализованный план по созданию эталонного участка, показаны воплощенные на практике улучшения в формате фотографий «было-стало».

По словам Владислава Зеленова, одним из важнейших этапов реализации национального проекта является разработка и утверждение плана мероприятий по достижению целевого состояния по проекту.

«Скажу честно — это нам далось не просто. Во-первых, чтобы создать перечень мероприятий — нужно было выявить десятки проблемных зон, имеющих как минимальные потери — недостаточное освещение, — сломанные окна и пол, — грязные запущенные участки… так и более серьёзные проблемы: — длительные переходы и ожидания, — большие объёмы партий на операциях и незавершенная продукция, — а также отсутствие достоверной информации о браке, простоях, проблемах. Во-вторых, чтобы утвердить план генеральным директором — необходимо было его согласовать с 18 должностными лицами. И в-третьих, нужно было преодолеть сопротивления людей, обосновать каждый пункт и донести ценность и полезность, насколько это возможно. Итог один — план готов, утверждён и ныне исполняется», — подчеркнул спикер.

А генеральный директор АО «БПО «Сибприбормаш» Сергей Михайлов акцентировал внимание на важности проводимых мероприятий и отметил ценность и необходимость проектного подхода к улучшениям на предприятии.

По итогам мероприятия им были вручены подарки и ценные призы наиболее активным участникам проекта, а также отмечены наиболее активные и результативные рационализаторы завода, подавшие предложения по улучшениям с начала 2022 года.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет своей главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.