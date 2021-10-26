Первые результаты нацпроекта «Производительность труда» оценили на заводе «АЛТАЙЛЕСМАШ»

День информирования по итогам трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» состоялся на ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ», которое занимается производством трелевочной техники.

В мероприятии приняли участие директор Алтайского центра кластерного развития и эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Отметим, что пилотным потоком, где в рамках нацпроекта внедрялись улучшения, был выбран процесс производства гусеничных машин ТЛ5-АЛМ и ТЛ5-АЛМ01. При анализе работы специалисты выявили 44 проблемы, не позволяющие увеличить производительность.

Руководитель проекта Роман Сарайкин представил отчет о проводимых мероприятиях и полученных промежуточных результатах. Так, в рамках проекта проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, построены карты потока создания ценности текущего идеального и целевого состояний, разработаны матрицы компетенций, призванные повысить квалификацию и взаимозаменяемость сотрудников, разработана структура управления предприятием и усовершенствованы рабочие места по сборке машин. Всем этим мероприятиям предшествовало обучение как очное, так и в онлайн-формате на сайте производительность.рф.

Директор предприятия Евгений Викторович Куксин в своей вступительной речи рассказал о проведенной диагностике производства и разработке плана мероприятий, а также отметил большую роль эксперта Регионального центра компетенций в проведенной и еще предстоящей сложной активной работе всей команды.

Особо отличившиеся специалисты, активные участники проекта, были награждены дипломами.

В последующие три месяца, кроме работы по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния, предстоит внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, обучение и сертификация отобранного внутреннего тренера по бережливому производству, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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