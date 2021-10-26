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Экономика
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Первые результаты нацпроекта «Производительность труда» оценили на заводе «АЛТАЙЛЕСМАШ»

День информирования по итогам трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» состоялся на ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ», которое занимается производством трелевочной техники.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В мероприятии приняли участие директор Алтайского центра кластерного развития и эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Отметим, что пилотным потоком, где в рамках нацпроекта внедрялись улучшения, был выбран процесс производства гусеничных машин ТЛ5-АЛМ и ТЛ5-АЛМ01. При анализе работы специалисты выявили 44 проблемы, не позволяющие увеличить производительность.

Руководитель проекта Роман Сарайкин представил отчет о проводимых мероприятиях и полученных промежуточных результатах. Так, в рамках проекта проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, построены карты потока создания ценности текущего идеального и целевого состояний, разработаны матрицы компетенций, призванные повысить квалификацию и взаимозаменяемость сотрудников, разработана структура управления предприятием и усовершенствованы рабочие места по сборке машин. Всем этим мероприятиям предшествовало обучение как очное, так и в онлайн-формате на сайте производительность.рф.

Директор предприятия Евгений Викторович Куксин в своей вступительной речи рассказал о проведенной диагностике производства и разработке плана мероприятий, а также отметил большую роль эксперта Регионального центра компетенций в проведенной и еще предстоящей сложной активной работе всей команды.

Особо отличившиеся специалисты, активные участники проекта, были награждены дипломами.

В последующие три месяца, кроме работы по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния, предстоит внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, обучение и сертификация отобранного внутреннего тренера по бережливому производству, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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