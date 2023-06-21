ПМЭФ — это устойчивое развитие региона. Эксперты проанализировали крупные инвестпроекты, привлеченные в Алтайский край

Отраслевые эксперты в ходе круглого стола оценили деятельность губернатора Алтайского края Виктора Томенко на Петербургском международном экономическом форуме и отметили его работу на благо жителей края.

В Барнауле состоялся круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ», на котором эксперты, политики и представители крупных экономических структур обсудили инвестиционные соглашения, заключенные на полях ПМЭФ-2023.

Заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов сообщил, что работа по привлечению инвесторов в регион ведется системно на протяжении нескольких лет.

За последние три года, не считая 2020 год, когда форум не проводился из-за пандемии, всего было подписано 22 соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей, — сказал Нагорнов.

Круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Фото: Анна Зайкова.

По словам министра, участие Алтайского края в работе форума позволяет лично обсудить вопросы развития региона с первыми лицами федерального правительства, крупнейших компаний, а также «представить потенциал развития края».

В целом, при Викторе Томенко ПМЭФ стал для региона площадкой по привлечению государственных и частных денег в нашу экономику. Так на ПМЭФ-2023 губернатор подписал четыре крупных соглашения в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем инвестиций в экономику края составит более 50 млрд рублей.

Круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Фото: Анна Зайкова.

Крупнейшим соглашением, подписанным на форуме, стало строительство микрорайона «Новый Барнаул» на территории острова Побочень. Этот проект предполагает привлечение до 50 млрд рублей инвестиций, а также предусматривает строительство 500 тыс. квадратных метров жилья и создание до трех тысяч рабочих мест. Срок реализации проекта — до 2030 года.

Следующим крупным соглашением стало строительство нового завода в Михайловском районе. Этот проект оценивается в 1,2 млрд рублей. С компанией «Сибирское стекло» подписано соглашение, которое предусматривает строительство завода для организации добычи содосульфатного сырья из месторождения озера Танатар и дальнейшего производства кальцинированной соды в Михайловском районе Алтайского края. Это даст краю 150 рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджеты района и Алтайского края, а также улучшит социальную обстановку в районе.

Химическая компания «Сибирское стекло» планирует изготовление бесцветного и цветного тарного стекла. Помимо этого, компания планирует наладить производство стиральных порошков, чистящих средств — направления очень интересные и для них, и для нас, и для Михайловского района, — рассказал Анатолий Нагорнов.

Круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Фото: Анна Зайкова.

Также на полях ПМЭФ представители трех сибирских регионов — Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области — подписали соглашение, которое предусматривает расширение Чуйского тракта с 2-х до 4-х полос. Это должно сделать поездки по дороге более удобными и безопасными.

Депутат АКЗС, директор Барнаульского ДРСУ № 4 Николай Данилин отметил, что в этом отношении Алтайский край является одним из передовых — в регионе самое большое число четырехполосных участков дороги.

Мы продолжаем эту работу. В настоящее время еще четыре участка Чуйского тракта находится в работе, и есть четкое понимание по другим участкам на следующий год, — сообщил Данилин.

Депутат АКЗС, генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры и производств в сельских районах Алтайского края должно способствовать привлечению на село высококвалифицированных специалистов.

Условия жизни на селе должны быть на порядок лучше, чем в городе. Только тогда жители будут оставаться на селе и возвращаться туда обратно. Сейчас возврат городского жителя в сельскую местность напоминает трудовой подвиг. Этот тренд нам нужно в корне менять, — заявил Смагин.

Круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Фото: Анна Зайкова.

Четвертое соглашение связано с развитием туризма в регионе. Тюменская компания «Сибинтел-Холдинг» планирует построить в Белокурихе многофункциональный оздоровительный комплекс. Проект принесет региону 2 млрд рублей, а реализовать его планируют уже к 2027 году.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, что по итогам 2022 года туристическая отрасль принесла краевому бюджету более 2 млрд рублей, а за последние пять лет эта цифра увеличилась на 66%.

Круглый стол «Федеральные возможности Алтайского края: итоги ПМЭФ». Фото: Анна Зайкова.

Эксперты — участники круглого стола уверены, что соглашения губернатора на ПМЭФ работают на развитие края. По мнению экспертов, новые проекты позволят усилить внутреннюю и межрегиональную кооперацию.

По словам экспертов, федеральные инвестиции позволят в ускоренном темпе строить на селе объекты социальной инфраструктуры — образовательные, медицинские, культурные, спортивные и прочие объекты, а также организовывать новые производства. Например, без больших федеральных денег реализовать масштабные и капиталоемкие проекты, такие как зерновой коридор между Китаем и Россией, реконструкция дороги на Казахстан, строительство новых туристических кластеров, просто невозможно.

Помимо прочего, отмечают эксперты, реализация проектов увеличит поступления в бюджет региона, а полученные деньги будут направлены на развитие социальной сферы края.