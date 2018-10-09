По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

По сравнению с прошлым годом Банк Акцепт улучшил свои позиции по ряду показателей:

Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов. Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.