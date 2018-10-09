Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
19

По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

Финансовый портал Banki.ru опубликовал рейтинг финансовых показателей российских банков по состоянию на 1 сентября 2018 года.

Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах.
Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах.
Источник: архив Банка Акцепт

По сравнению с прошлым годом Банк Акцепт улучшил свои позиции по ряду показателей:

  • Активы банка поднялись в рейтинге на 6 пунктов — на 161 место и составили 19 101 788 тысяч рублей.
  • Капитал поднялся на 7 пунктов, это 174 место среди банков России, и составил 2 229 706 тысяч рублей.
  • Кредиты предприятиям поднялись на 17 пунктов, 131 место.
  • Расчетные счета — на 10 пунктов, 112 место.
  • Вклады населения — на 9 пунктов, 110 место.
  • Ценные бумаги — на 1 пункт, 108 место.

Константин Васильев,
председатель правления Банка Акцепт:

Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов. Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 65−93−17

Сайт: www.akcept.ru


  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка