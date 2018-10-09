По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

По сравнению с прошлым годом Банк Акцепт улучшил свои позиции по ряду показателей:
- Активы банка поднялись в рейтинге на 6 пунктов — на 161 место и составили 19 101 788 тысяч рублей.
- Капитал поднялся на 7 пунктов, это 174 место среди банков России, и составил 2 229 706 тысяч рублей.
- Кредиты предприятиям поднялись на 17 пунктов, 131 место.
- Расчетные счета — на 10 пунктов, 112 место.
- Вклады населения — на 9 пунктов, 110 место.
- Ценные бумаги — на 1 пункт, 108 место.
Константин Васильев,
председатель правления Банка Акцепт:
Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов. Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон: 65−93−17
Сайт: www.akcept.ru