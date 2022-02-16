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Победы по всем фронтам: «Бочкари» совершили невероятный прорыв на международной выставке «ПродЭкспо»

С 7 по 11 февраля 2022 года компания «Бочкари» принимала участие в московской «ПродЭкспо» — крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставке напитков и продуктов питания. Результат впечатляющий: во всех конкурсах, где была представлена продукция «Бочкарей», везде она, как говорят спортсмены, в призах. Эксперты по достоинству оценили качество и вкус, а также дизайн упаковки алтайских напитков.

Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Компания Бочкари.

Какие получены награды

Итак, в конкурсе «Выбор сетей» «Бочкари» участвовали впервые. Но, как известно, новичкам везет: пиво Weiss Berg безалкогольное и уникальная по своим свойствам минеральная вода «Завьяловская» стали победителями этого конкурса.

Два других продукта бочкаревского завода стали победителями конкурса «ПродЭкстраПак — 2022», получив высшую награду за лучший дизайн этикетки.

Отдельных слов заслужила свежая новинка «Бочкарей». Буквально перед самым «ПродЭкспо» на заводе стартовало производство аутентичного чешского напитка, сваренного при участии технолога с мировым именем Милоша Храбока.

Новинку в Москве распробовали и оценили. Как результат — самые высокие награды всех конкурсов качества, на которые она была заявлена.

Среди них хочется выделить награду «Звезда ПродЭкспо», которая присуждается лучшему, выдающемуся напитку в своей категории в знак абсолютной победы и оценки безупречного качества.

Высокую экспертную оценку получил и завод. Он стал обладателем звания «Лучшее предприятие-2022». И это на сто процентов заслуженно.

Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Международная выставка «ПродЭкспо-2022».
Компания Бочкари.

Чем еще примечательна выставка

Все дни работы «ПродЭкспо» у стенда «Бочкарей» было многолюдно. В общей сложности с продукцией завода познакомились более 7,5 тыс. человек — такого количества посетителей за шесть лет участия в выставке в компании не припомнят.

«ПродЭкспо» для «Бочкарей» — это сотни литров продегустированных напитков, десятки продуктивных встреч с представителями российских регионов и зарубежными партнерами, заряд позитивной энергии на предстоящий год.

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