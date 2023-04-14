Почему необходима сертификация качества iso 9001

Система управления (сокращенное название — СМК) заключается в клиентоориентированном подходе, нацеленном на оптимизацию процессов, происходящих в организации, с целью обеспечения стабильного выпуска качественной продукции (или оказываемых услуг).
По итогам сертификации СМК, внедренной по стандарту, предприятию выдается официальный документ — сертификат. В РФ действует национальный стандарт — ГОСТ Р ИСО 9001−2015.
Что дает бизнесу наличие сертификата ISO?
Наличие сертификата дает компаниям ряд преимуществ:
- Улучшение качества выпускаемых изделий (или услуг) за счет разработки мероприятий, направленных на устранение рисков, проблемных мест в деятельности предприятия.
- Увеличение доверия клиентов, обеспечение их удовлетворенности товарами / услугами.
- Снижение затрат на производство, поскольку СМК позволяет оптимизировать управленческие, производственные процессы, обеспечить рациональное использование материальных и технических ресурсов, улучшить эффективность работы предприятия.
- Улучшение коммуникаций и взаимодействия внутри компании за счет документирования всех процессов, установления ответственности за выполнение задач.
- Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции/ оказываемых услуг на отечественном рынке за счет безупречного качества и соответствия стандарту ИСО.
- Повышение шансов компании на победу в госзакупках.
- Упрощение процедуры получения разрешительных документов и др.
Основные требования ISO 9001
Данный стандарт базируется на принципах управления качеством, универсальных для всех крупных корпораций и небольших фирм, вне зависимости от направления деятельности. К основным принципам ИСО 9001 относятся:
- клиентоориентированный подход;
- лидерство топ-менеджеров компании в постановке целей и определении задач;
- разработка и реализация политики качества, определяющей цели и стратегию предприятия;
- определение процессов, значимых для достижения целей компании;
- разработка мероприятий и процедур, которые обеспечивают контроль за процессами, предотвращают ошибки и риски;
- определение ролей и ответственности сотрудников в реализации СМК;
- обеспеченность ресурсами для реализации СМК, включая обучение персонала;
- обеспечение непрерывного мониторинга всех операций и действий для подтверждения соблюдения требованиям ISO;
- выполнение корректировочных процедур, необходимых для достижения поставленных задач организации;
- регулярное проведение анализа данных с целью обеспечения непрерывного совершенствования СМК, повышения эффективности ее функционирования;
- проведение внутренних и внешних аудитов СМК для проверки соответствия стандарту и выявления проблемных мест в деятельности организации.
Только при условии соблюдения предприятием указанных требований стандарта сертификация считается проведенной успешно. Для подтверждения соответствия в рамках сертификации осуществляется комплексная аудиторская проверка деятельности.
Что требуется для получения сертификата?
Сертификация системы управления качеством — многоэтапная процедура. На начальном этапе проводится анализ документации предприятия. Если необходимо — в нее вносятся корректировки, разрабатываются новые документы.
Также в рамках аудита проводятся следующие мероприятия:
- оценивается результативность СМК, проверяется соответствие требованиям и принципам ИСО;
- при обнаружении несоответствий составляется план корректировочных действий, после чего они выполняются в установленные сроки;
- комиссия составляет акт о результатах аудита.
Заключительный этап процедуры — это принятие решения сертификационным органом о выдаче сертификата. Документ, выданный при положительных результатах проверки, действует 3 года.
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