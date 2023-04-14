Почему необходима сертификация качества iso 9001

Стратегическим решением каждого предпринимателя, который стремится развивать свой бизнес, занять лидерские позиции на рынке и улучшить результаты работы компании, является сертификация менеджмента качества ISO 9001 (ИСО 9001).

Система управления (сокращенное название — СМК) заключается в клиентоориентированном подходе, нацеленном на оптимизацию процессов, происходящих в организации, с целью обеспечения стабильного выпуска качественной продукции (или оказываемых услуг).

По итогам сертификации СМК, внедренной по стандарту, предприятию выдается официальный документ — сертификат. В РФ действует национальный стандарт — ГОСТ Р ИСО 9001−2015.

Что дает бизнесу наличие сертификата ISO?

Наличие сертификата дает компаниям ряд преимуществ:

Улучшение качества выпускаемых изделий ( или услуг) за счет разработки мероприятий , направленных на устранение рисков , проблемных мест в деятельности предприятия.

или услуг) за счет разработки мероприятий направленных на устранение рисков проблемных мест в деятельности предприятия. Увеличение доверия клиентов , обеспечение их удовлетворенности товарами / услугами.

обеспечение их удовлетворенности товарами / услугами. Снижение затрат на производство , поскольку СМК позволяет оптимизировать управленческие , производственные процессы , обеспечить рациональное использование материальных и технических ресурсов , улучшить эффективность работы предприятия.

поскольку СМК позволяет оптимизировать управленческие производственные процессы обеспечить рациональное использование материальных и технических ресурсов улучшить эффективность работы предприятия. Улучшение коммуникаций и взаимодействия внутри компании за счет документирования всех процессов , установления ответственности за выполнение задач.

установления ответственности за выполнение задач. Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции/ оказываемых услуг на отечественном рынке за счет безупречного качества и соответствия стандарту ИСО.

Повышение шансов компании на победу в госзакупках.

Упрощение процедуры получения разрешительных документов и др.

Основные требования ISO 9001

Данный стандарт базируется на принципах управления качеством, универсальных для всех крупных корпораций и небольших фирм, вне зависимости от направления деятельности. К основным принципам ИСО 9001 относятся:

клиентоориентированный подход;

лидерство топ-менеджеров компании в постановке целей и определении задач;

разработка и реализация политики качества , определяющей цели и стратегию предприятия;

определяющей цели и стратегию предприятия; определение процессов , значимых для достижения целей компании;

значимых для достижения целей компании; разработка мероприятий и процедур , которые обеспечивают контроль за процессами , предотвращают ошибки и риски;

которые обеспечивают контроль за процессами предотвращают ошибки и риски; определение ролей и ответственности сотрудников в реализации СМК;

обеспеченность ресурсами для реализации СМК , включая обучение персонала;

включая обучение персонала; обеспечение непрерывного мониторинга всех операций и действий для подтверждения соблюдения требованиям ISO;

выполнение корректировочных процедур , необходимых для достижения поставленных задач организации;

необходимых для достижения поставленных задач организации; регулярное проведение анализа данных с целью обеспечения непрерывного совершенствования СМК , повышения эффективности ее функционирования;

повышения эффективности ее функционирования; проведение внутренних и внешних аудитов СМК для проверки соответствия стандарту и выявления проблемных мест в деятельности организации.

Только при условии соблюдения предприятием указанных требований стандарта сертификация считается проведенной успешно. Для подтверждения соответствия в рамках сертификации осуществляется комплексная аудиторская проверка деятельности.

Что требуется для получения сертификата?

Сертификация системы управления качеством — многоэтапная процедура. На начальном этапе проводится анализ документации предприятия. Если необходимо — в нее вносятся корректировки, разрабатываются новые документы.

Также в рамках аудита проводятся следующие мероприятия:

оценивается результативность СМК , проверяется соответствие требованиям и принципам ИСО;

проверяется соответствие требованиям и принципам ИСО; при обнаружении несоответствий составляется план корректировочных действий , после чего они выполняются в установленные сроки;

после чего они выполняются в установленные сроки; комиссия составляет акт о результатах аудита.

Заключительный этап процедуры — это принятие решения сертификационным органом о выдаче сертификата. Документ, выданный при положительных результатах проверки, действует 3 года.

Чтобы сэкономить время, избежать ошибок, из-за которых возможен отказ в выдаче сертификата, можно обратиться за помощью в центр сертификации «Гортест Сибирь».

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