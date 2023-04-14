14 апреля
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Экономика

Почему необходима сертификация качества iso 9001

Стратегическим решением каждого предпринимателя, который стремится развивать свой бизнес, занять лидерские позиции на рынке и улучшить результаты работы компании, является сертификация менеджмента качества ISO 9001 (ИСО 9001).

Система управления (сокращенное название — СМК) заключается в клиентоориентированном подходе, нацеленном на оптимизацию процессов, происходящих в организации, с целью обеспечения стабильного выпуска качественной продукции (или оказываемых услуг).

По итогам сертификации СМК, внедренной по стандарту, предприятию выдается официальный документ — сертификат. В РФ действует национальный стандарт — ГОСТ Р ИСО 9001−2015.

Что дает бизнесу наличие сертификата ISO?

Наличие сертификата дает компаниям ряд преимуществ:

  • Улучшение качества выпускаемых изделий (или услуг) за счет разработки мероприятий, направленных на устранение рисков, проблемных мест в деятельности предприятия.
  • Увеличение доверия клиентов, обеспечение их удовлетворенности товарами / услугами.
  • Снижение затрат на производство, поскольку СМК позволяет оптимизировать управленческие, производственные процессы, обеспечить рациональное использование материальных и технических ресурсов, улучшить эффективность работы предприятия.
  • Улучшение коммуникаций и взаимодействия внутри компании за счет документирования всех процессов, установления ответственности за выполнение задач.
  • Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции/ оказываемых услуг на отечественном рынке за счет безупречного качества и соответствия стандарту ИСО.
  • Повышение шансов компании на победу в госзакупках.
  • Упрощение процедуры получения разрешительных документов и др.

Основные требования ISO 9001

Данный стандарт базируется на принципах управления качеством, универсальных для всех крупных корпораций и небольших фирм, вне зависимости от направления деятельности. К основным принципам ИСО 9001 относятся:

  • клиентоориентированный подход;
  • лидерство топ-менеджеров компании в постановке целей и определении задач;
  • разработка и реализация политики качества, определяющей цели и стратегию предприятия;
  • определение процессов, значимых для достижения целей компании;
  • разработка мероприятий и процедур, которые обеспечивают контроль за процессами, предотвращают ошибки и риски;
  • определение ролей и ответственности сотрудников в реализации СМК;
  • обеспеченность ресурсами для реализации СМК, включая обучение персонала;
  • обеспечение непрерывного мониторинга всех операций и действий для подтверждения соблюдения требованиям ISO;
  • выполнение корректировочных процедур, необходимых для достижения поставленных задач организации;
  • регулярное проведение анализа данных с целью обеспечения непрерывного совершенствования СМК, повышения эффективности ее функционирования;
  • проведение внутренних и внешних аудитов СМК для проверки соответствия стандарту и выявления проблемных мест в деятельности организации.

Только при условии соблюдения предприятием указанных требований стандарта сертификация считается проведенной успешно. Для подтверждения соответствия в рамках сертификации осуществляется комплексная аудиторская проверка деятельности.

Что требуется для получения сертификата?

Сертификация системы управления качеством — многоэтапная процедура. На начальном этапе проводится анализ документации предприятия. Если необходимо — в нее вносятся корректировки, разрабатываются новые документы.

Также в рамках аудита проводятся следующие мероприятия:

  • оценивается результативность СМК, проверяется соответствие требованиям и принципам ИСО;
  • при обнаружении несоответствий составляется план корректировочных действий, после чего они выполняются в установленные сроки;
  • комиссия составляет акт о результатах аудита.

Заключительный этап процедуры — это принятие решения сертификационным органом о выдаче сертификата. Документ, выданный при положительных результатах проверки, действует 3 года.

Чтобы сэкономить время, избежать ошибок, из-за которых возможен отказ в выдаче сертификата, можно обратиться за помощью в центр сертификации «Гортест Сибирь».

Эксперты проконсультируют бесплатно и помогут на всех этапах оформления сертификата ИСО.

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