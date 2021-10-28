Полет Феникса. Как живет знаменитый барнаульский завод, несущий знамя основы котельной школы России

Шесть лет назад «Сибэнергомаш — БКЗ» стал преемником знаменитого промышленного гиганта — Барнаульского котельного завода. Помимо внушительной территории в 51 га обновленное предприятие получило «нестареющие» технологии производства, твердый характер и звание основ алтайской котельной школы. За несколько лет новое руководство сохранило и приумножило заводское наследие. О звездах, нехитрой арифметике бережливого производства и смелом взгляде в будущее — в репортаже altapress.ru.

«Так звезды сошлись»

Мы приезжаем на завод в разгар рабочего дня. Сейчас здесь трудятся более 800 человек. Даже не верится, что в середине 2010-х предприятие оказалось в жарком котле кризиса. Сегодня о тех событиях напоминают только архивные публикации в региональных СМИ.

Перед экскурсией по цехам заходим к гендиректору компании Михаилу Клугману. На наш заезженный вопрос «как вам удалось спасти завод?» он с улыбкой отвечает: «Так звезды сошлись».

А если серьезно, то начиная с 2015 года компания, созданная на обломках советского гиганта, восстановила доброе имя, возобновила промышленное производство и начала получать прибыль.

Теперь «Сибэнергомаш — БКЗ» доверяют партнеры, банки и люди. Последнее стало едва ли не самым решающим. Тезис о том, что кадры решают все, здесь тоже сработал.

Михаил Клугман. Фото Анны Зайковой

«Предприятие поддержал рынок»

Собеседник поясняет: сначала выезжали на «зубрах» — ветеранах производства и их учениках, а сейчас цеха почти на треть заполнены молодежью. Кадровый голод еще ощущается, но уже не душит как прежде. Рабочие профессии, как и каски с узнаваемой буквой «Э», постепенно входят в моду.

«Действительно, звезды здесь ни при чем. Людям всегда нужны тепло и свет. Без котлов здесь никак не обойтись. К нам стали обращаться заказчики из энергетической отрасли и металлургии. Мы постепенно запустили, а потом и расширили производство», — отмечает гендиректор.

Михаил Клугман признается: предприятие поддержал рынок. Завод подхватил тренд и пошло-поехало. Сейчас уже мало кто вспомнит о периоде застоя, банкротстве и всех вытекающих.

«Сибэнергомаш — БКЗ» — основа котельной школы

Одним из таких «вытекающих» факторов стали «мозги». Михаил Клугман поясняет: в разное время котельный завод покидали талантливые сотрудники — будущие руководители небольших предприятий Барнаула. Каждое теперь работает в своей нише. Например, полный тезка прежнего БКЗ сконцентрировался на производстве арматуры для котлов.

Вдобавок предприятие активно сотрудничает с ведущими вузами региона. «Сибэнергомаш — БКЗ» исторически один из немногих заводов, для которых была открыта профильная кафедра в АлтГТУ, в его цехах проходят практику молодые специалисты. После выпуска они несут полученный опыт на заводы края и за его пределы. А еще в этом году компания впервые в новой истории взяла под крыло двоих «целевиков» технического вуза.

«Многие барнаульские инженеры-конструкторы тоже прошли через нашу школу. Часть из них работают на нужды Таганрогского завода „Красный котельщик“, Подольского машиностроительного завода и других предприятий энергомашиностроения. Все это позволяет смело говорить о том, что „Сибэнергомаш — БКЗ“ — основа котельной школы Алтайского края и России в целом. Однако недостаточно просто держать это знамя. Нужно развиваться, что мы и делаем изо дня в день», — подчеркивает Клугман.

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

Философия бережливого производства

Большой шаг вперед «Сибэнергомаш — БКЗ» сделал в 2019 году. Завод одним из первых в Алтайском крае вошел в нацпрограмму по увеличению производительности труда и поддержке занятости. В 2020-м его производительность увеличилась на 61% к базовому году. Предприятие произвело и реализовало продукции на 1,75 млрд. рублей.

Отправляемся в цех тягодутьевых машин. Здесь производят промышленные вентиляторы и дымососы для предприятий энергетической, металлургической, цементной и других отраслей промышленности.

«Наше тягодутьевое оборудование работает на большинстве электростанций России. За рубежом вентиляторы и дымососы, изготовленные на заводе, работают на ТЭЦ Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана и т. д.», — рассказывает зам. гендиректора по качеству и развитию бизнес-системы Евгений Лубанец.

Евгений Лубанец. Фото Анны Зайковой

Цех отличается не только масштабами, но и чистотой. Лубанец объясняет: предприятие внедрило метод организации рабочего пространства 5S. Это базовый метод целой философии малозатратного, успешного и бережливого производства.

«Метод состоит в том, чтобы оптимизировать рабочие места, сделать их максимально удобными и эффективными, добиться того, чтобы поиск любого инструмента у сотрудника не превышал 30 секунд».

«Перевооружение» в Нур-Султане

Та же история на участках в производстве котельного оборудования. Здесь тоже царит порядок. На огромной площади для каждого сотрудника выделена рабочая зона. На участках размещены информационные стенды с оперативной информацией о ходе производства, графиками и фотографиями передовиков производства. Красная каска — одно из отличий местных «стахановцев».

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

Сейчас завод занимается крупным проектом — перевооружением теплоэлектроцентралей Нур-Султана в Казахстане. Там уже трудятся барнаульские котлы, работающие на экибастузском угле. Но ничто не стоит на месте. Руководство страны приняло решение уменьшить объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

«Теперь „Сибэнергомаш — БКЗ“ занимается реконструкцией уже работающих котлов на ТЭЦ столицы республики. Задача оказалось непростой, но инженеры предприятия ее успешно решили — разработали проект, изготовили оборудование. Сейчас полным ходом идет монтаж», — рассказывает Лубанец.

Вместо послесловия

После экскурсии вновь заходим к Михаилу Клугману — попрощаться. Завод работает в полную силу, постепенно наращивая обороты. Но что дальше?

Михаил Клугман. Фото Анны Зайковой