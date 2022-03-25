Полгода улучшений: «Алтай-Пригород» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. АО «Алтай-Пригород»

В мероприятии приняли участие представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и работники предприятия, включая генерального директора Владимира Устинова.

Отметим, что компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки на территории семи городов и 16-ти районов края с 2003 года. Услугами компании пользуется свыше 50% населения региона. Важнейшей задачей предприятия является сохранение доступности железнодорожного транспорта для всех социальных слоев населения.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. АО «Алтай-Пригород»

В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства н АО «Алтай-Пригород» был выбран процесс подготовки вагонов и предоставление услуг в пригородных скорых поездах.

В результате всего за шесть месяцев участия в нацпроекте предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса с 8 часов до 6,4 часа (на 25%), сократило незавершенное производство с 617 тыс. руб. до 477 тыс. руб. (на 23%), и повысило выручку с 16,8 до 19,2 руб./1 пассажира (на 14%).

По словам руководителя проекта ФЦК Ильи Семенова, национальный проект «направлен на повышение добавленной стоимости продукта, будь то услуга или готовое изделие».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. АО «Алтай-Пригород»

Руководитель проектного офиса Алена Виганд, в свою очередь, обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года.

«Проект помог нам выявить наши возможности и скрытые резервы. Сотрудники повысили свои профессиональные компетенции и расширили возможности для карьерного роста. Впереди тиражирование полученного опыта на всех потоках предприятий», — подчеркнула она.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. АО «Алтай-Пригород»

Гендиректор предприятия Владимир Устинов в своем выступлении оценил эффективность проделанной работы и рассказал о влиянии достигнутых показателей производительности труда на развитие компании в условиях нынешней ситуации. Также он акцентировал внимание на необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений в пассажироперевозках.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. АО «Алтай-Пригород»

«В первую очередь, проект направлен на оптимизацию производственных процессов — чтобы они стали эффективнее, быстрее, проще и дешевле. В целом, изменения затронули все направления деятельности предприятия — в производстве, управлении затратами, управлении персоналом, управлении запасами, в логистике, обслуживании пассажиров и др. В идеале, культура непрерывных улучшений должна стать культурой нашей компании» — сказал Владимир Устинов.

За результативную работу торжественно наградили активных участников рабочей группы.

Награждение. АО «Алтай-Пригород»

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.