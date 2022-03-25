25 марта
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Экономика
28

Полгода улучшений: «Алтай-Пригород» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 23 марта на АО «Алтай-Пригород».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
АО «Алтай-Пригород»

В мероприятии приняли участие представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и работники предприятия, включая генерального директора Владимира Устинова.

Отметим, что компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки на территории семи городов и 16-ти районов края с 2003 года. Услугами компании пользуется свыше 50% населения региона. Важнейшей задачей предприятия является сохранение доступности железнодорожного транспорта для всех социальных слоев населения.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
АО «Алтай-Пригород»

В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства н АО «Алтай-Пригород» был выбран процесс подготовки вагонов и предоставление услуг в пригородных скорых поездах.

В результате всего за шесть месяцев участия в нацпроекте предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса с 8 часов до 6,4 часа (на 25%), сократило незавершенное производство с 617 тыс. руб. до 477 тыс. руб. (на 23%), и повысило выручку с 16,8 до 19,2 руб./1 пассажира (на 14%).

По словам руководителя проекта ФЦК Ильи Семенова, национальный проект «направлен на повышение добавленной стоимости продукта, будь то услуга или готовое изделие».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
АО «Алтай-Пригород»

Руководитель проектного офиса Алена Виганд, в свою очередь, обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года.

«Проект помог нам выявить наши возможности и скрытые резервы. Сотрудники повысили свои профессиональные компетенции и расширили возможности для карьерного роста. Впереди тиражирование полученного опыта на всех потоках предприятий», — подчеркнула она.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
АО «Алтай-Пригород»

Гендиректор предприятия Владимир Устинов в своем выступлении оценил эффективность проделанной работы и рассказал о влиянии достигнутых показателей производительности труда на развитие компании в условиях нынешней ситуации. Также он акцентировал внимание на необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений в пассажироперевозках.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
АО «Алтай-Пригород»

«В первую очередь, проект направлен на оптимизацию производственных процессов — чтобы они стали эффективнее, быстрее, проще и дешевле. В целом, изменения затронули все направления деятельности предприятия — в производстве, управлении затратами, управлении персоналом, управлении запасами, в логистике, обслуживании пассажиров и др. В идеале, культура непрерывных улучшений должна стать культурой нашей компании» — сказал Владимир Устинов.

За результативную работу торжественно наградили активных участников рабочей группы.

Награждение.
Награждение.
АО «Алтай-Пригород»

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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