31 мая
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Экономика

Полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «МЗХР»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 27 мая на предприятии химической отрасли Алтайского края ООО «МЗХР». Проект реализовывался при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Пилотным потоком для внедрения улучшений стала «Оптимизация производства гранулированного сульфата аммония». За время реализации нацпроекта с 7 декабря 2021 года удалось снизить время протекания процесса производства с 2 607 до 1 280 сек (более чем в 2 раза).

На эталонном участке (цех производства минеральных удобрений) удалось успешно внедрить систему организации рабочих мест 5С, в результате чего снизилось незавершенное производство в цехе, повысилась скорость затаривания гранулята в упаковку на 41%.

Весь комплекс внедренных инструментов бережливого производства обеспечил повышение выработки в пилотном потоке на 45%. На предприятии активно развивается система подачи предложений по улучшениям и рационализаторских предложений, что позволило повысить вовлеченность в проект сотрудников.

Введен в действие конкурс «5С» с системой финансовой мотивации и ежемесячной оценкой рабочих мест участников.

Отметим, что сегодня МЗХР является лидером по количеству пройденных электронных курсов на портале «Академия производительности». Это помогло большинству сотрудников предприятия погрузиться в инструменты бережливого производства и принять наиболее подходящие для своего функционала.

Директор ООО «МЗХР» Сергей Немчинов, подводя полугодовые итоги реализации нацпроекта, отметил важность улучшений для предприятия и заявил о необходимости тиражирования полученных знаний на другие подразделения компании.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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