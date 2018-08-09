Поможет ли биометрия снизить ипотечные ставки?

Премьер Дмитрий Медведев на днях призвал добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Очередной сигнал банкам был послан на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ипотечные ставки в 2018 году уже опустились до беспрецедентно никого уровня, но по-прежнему остаются неподъемными для большой части населения. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в июне 2018 года составила 9,48%. Есть ли резервы для дальнейшего удешевления ипотечных кредитов, учитывая, что для банков это продукт низкомаржинальный?

Как пояснил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, минимальные ставки по ипотеке зависят от трех основных факторов: величины ключевой ставки, уровня инфляции и величины операционных расходов банков. Сейчас инфляция составляет 2,5%, а в долгосрочной перспективе ЦБ РФ таргетирует ставку 4%. Для подобного уровня инфляции при отсутствии внешних шоков нейтральный диапазон значений ключевой ставки ЦБ составляет 6−7% Соответственно, учитывая нынешний уровень банковской маржи по ипотечным продуктам, минимальная ставка по ипотеке с первоначальным взносом может составлять 7,85−8,85%.

Тем не менее, существенным драйвером снижения ипотечной ставки может стать и сжатие банковской маржи — это возможно на фоне конкуренции в сегменте, инвестиций в IT и регулирования со стороны государства.

Например, в конце 2017 года было значительно доработано отраслевое законодательство, и стало возможным открытие счета без посещения отделения и прочих стандартных процедур. Скорее всего, система идентификации будет построена на анализе изображения лица и голоса, т. е. для этого достаточно будет обычного смартфона. Физлицо, имеющее первичную идентификацию в банке, сможет открыть счет в любой другой кредитной организации без бюрократии. С экономической точки зрения возможность использования такой идентификации позволит банковской системе снизит себестоимость услуг. Банки при сохранении маржи смогут понизить ставки кредитов.

Что касается реальных доходов, то в последние годы они растут. Впрочем, с точки зрения долговой нагрузки большую роль играет ставка процента, так как домохозяйство сможет обслуживать больший объем долга с учетом уплаты неизменной суммы ежемесячно.