Поможет ли биометрия снизить ипотечные ставки?

Как пояснил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, минимальные ставки по ипотеке зависят от трех основных факторов: величины ключевой ставки, уровня инфляции и величины операционных расходов банков. Сейчас инфляция составляет 2,5%, а в долгосрочной перспективе ЦБ РФ таргетирует ставку 4%. Для подобного уровня инфляции при отсутствии внешних шоков нейтральный диапазон значений ключевой ставки ЦБ составляет 6−7% Соответственно, учитывая нынешний уровень банковской маржи по ипотечным продуктам, минимальная ставка по ипотеке с первоначальным взносом может составлять 7,85−8,85%.
Тем не менее, существенным драйвером снижения ипотечной ставки может стать и сжатие банковской маржи — это возможно на фоне конкуренции в сегменте, инвестиций в IT и регулирования со стороны государства.
Например, в конце 2017 года было значительно доработано отраслевое законодательство, и стало возможным открытие счета без посещения отделения и прочих стандартных процедур. Скорее всего, система идентификации будет построена на анализе изображения лица и голоса,
Что касается реальных доходов, то в последние годы они растут. Впрочем, с точки зрения долговой нагрузки большую роль играет ставка процента, так как домохозяйство сможет обслуживать больший объем долга с учетом уплаты неизменной суммы ежемесячно.