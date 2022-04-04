Портфель вкладов банка «Открытие» вырос на четверть

Наиболее значительный рост портфель депозитов показал в последний месяц — период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч человек открыли вклад в «Открытии», объем вкладов увеличился на 55 миллиардов рублей.
У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев — их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).