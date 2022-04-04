4 апреля
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Экономика

Портфель вкладов банка «Открытие» вырос на четверть

С начала года в банке «Открытие» объем срочных вкладов розничных клиентов, без учета Private, вырос на 23% и на конец первого квартала превысил 400 миллиардов рублей. На 1 января 2022 года этот показатель находился на уровне 327 миллиардов.

Вклад.
Вклад.
СС0

Наиболее значительный рост портфель депозитов показал в последний месяц — период высоких ставок по классическим сберегательным продуктам. За март более 50 тысяч человек открыли вклад в «Открытии», объем вкладов увеличился на 55 миллиардов рублей.

У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев — их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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