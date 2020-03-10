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Экономика

Аналитики: после «черного понедельника» рубль продолжит падение

Как уже сообщал altapress.ru, в «черный понедельник» 9 марта курс рубля резко упал на фоне информации о снижении цен на нефть. Ряд аналитиков считают, что весьма возможно дальнейшее ослабление рубля. Хотя в этот день курс доллара превысил 74,4 рубля.

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

Что будет? Будет падение

Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково — РЭШ», высказал мнение изданию «Ведомости»:

«Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных $43 за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше».

Антон Покатович из «БКС премьер» прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть: с учетом действия вирусного фактора она может продолжить снижение в широком диапазоне $25−35. И, как он полагает, курс рубля в этих условиях может оказаться существенно ниже отметки 75″.

С ними, в общем-то согласен и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72−78 рублей за доллар.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Как это повлияет на тех, кто не покупает доллары

Весьма вероятно, что это повлечет за собой и ускорение инфляции до 4% к концу 2020 года, добавляет Кошелев.

Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, бывший зампредседателя ЦБ, прогнозирует спад деловой активности, из-за которого российский ВВП окажется ниже на 0,5 процентных пункта.

С чего все началось

Цены на нефть на открытии торгов в ночь на 9 марта обрушились на 30%. Позднее падение было отыграно, но оно оказалось крупнейшим с 1991 года.

Большинство экспертов объясняет это началом ценовой войны, которую по факту ввела Саудовская Аравия после разрыва сделки России со странами ОПЕК, пишет «Радио Свобода». А Россия якобы сделала это, чтобы «выбить из седла» производителей сланцевой нефти в США.

Однако профессор Чикагского университета Константин Сонин утверждает, что нефть обрушилась из-за коронавируса, его мнение публикует «Эхо Москвы». И отказ России от участия в ОПЕК — правильное решение. ОПЕК давно не влияет на цены и России не стоит на этотратить силы и ресурсы. echo.msk.ru/blog/ksonin/2601962-echo/

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