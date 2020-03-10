Аналитики: после «черного понедельника» рубль продолжит падение

Что будет? Будет падение
Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково — РЭШ», высказал мнение изданию «Ведомости»:
«Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных $43 за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше».
Антон Покатович из «БКС премьер» прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть: с учетом действия вирусного фактора она может продолжить снижение в широком диапазоне $25−35. И, как он полагает, курс рубля в этих условиях может оказаться существенно ниже отметки 75″.
С ними, в общем-то согласен и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72−78 рублей за доллар.
Как это повлияет на тех, кто не покупает доллары
Весьма вероятно, что это повлечет за собой и ускорение инфляции до 4% к концу 2020 года, добавляет Кошелев.
Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, бывший зампредседателя ЦБ, прогнозирует спад деловой активности, из-за которого российский ВВП окажется ниже на 0,5 процентных пункта.
С чего все началось
Цены на нефть на открытии торгов в ночь на 9 марта обрушились на 30%. Позднее падение было отыграно, но оно оказалось крупнейшим с 1991 года.
Большинство экспертов объясняет это началом ценовой войны, которую по факту ввела Саудовская Аравия после разрыва сделки России со странами ОПЕК, пишет «Радио Свобода». А Россия якобы сделала это, чтобы «выбить из седла» производителей сланцевой нефти в США.
Однако профессор Чикагского университета Константин Сонин утверждает, что нефть обрушилась из-за коронавируса, его мнение публикует «Эхо Москвы». И отказ России от участия в ОПЕК — правильное решение. ОПЕК давно не влияет на цены и России не стоит на этотратить силы и ресурсы. echo.msk.ru/blog/ksonin/2601962-echo/