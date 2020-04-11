Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Правительство расширило спичок особо пострадавших от Covid-19

В перечень сфер российской экономики, особо пострадавших от коронавируса, включили стоматологии и кинотеатры.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

Они включены в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» расширенного списка, который опубликован на сайте правительства.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет bfm.ru.

По решению правительства России со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021-го будут отменены штрафы к застройщикам многоквартирных домов, нарушивших свои обязательства. Премьер-министр считает, что данное решение позволит бизнесу «не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты», а покупатели, в свою очередь, гарантированно получат свои квартиры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость