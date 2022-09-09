11 сентября
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Экономика

Предприниматели получили возможность подписаться на сервис «Мое дело» в интернет-банке «Открытия»

В «Бизнес-портале», онлайн-банке для предпринимателей банка Открытие", появилась функция подписки на популярный сервис для ведения учета «Мое дело».

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
открытые источники в интернете

Сервис «Мое дело» дает возможность автоматически вести бухгалтерию, налоговую отчетность на любой системе налогообложения, товарный и кадровый учет, а также содержит шаблоны документов, видеоуроки и помощь эксперта-бухгалтера. Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем — еще и бухгалтер.

Подписка через «Бизнес-портал» позволяет клиентам выбрать тариф — Эконом, Базовый или Премиум — а также период предоплаты: можно установить оплату за месяц или за год. Клиентам банка «Открытие» при подключении сервиса на «Бизнес-портале» доступен бесплатный демо-период, в течение которого можно попробовать работу в сервисе.

Для оформления подписки нужно кликнуть на карточку «Мое дело» в разделе Сервисы «Бизнес-портала», а затем нажать «Попробовать». После этого — заполнить короткую заявку, указав систему налогообложения компании и контактные данные, выбрать тариф и период оплаты, подтвердить подключение. В личном кабинете сервиса можно подключить интеграцию с банком для автоматического формирования данных бухучета без ручного ввода. Им можно пользоваться сразу, а оплачен сервис будет после завершения демо-периода.

Подключить подписку на сервис «Мое дело» можно по ссылке.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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