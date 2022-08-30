Представители малого бизнеса своим главным банком выбирают Сбер

Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке приток клиентов в сегменте малого бизнеса остается постоянным. Даже в период неопределенности, когда клиенты активно переходили из банка в банк, подавляющее большинство все равно выбрало Сбер.
«Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса», — объясняет Анатолий Попов.
С начала года активная база клиентов Сбербанка выросла на 130 тыс. компаний.
По словам Анатолия Попова, продукты и сервисы Сбера оказались интересны и тем, кто ранее пользовался услугами других банков. В условиях турбулентности в экономике, когда бизнес оказался в опасности, люди выбрали ПАО Сбербанк.