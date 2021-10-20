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Экономика
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Представители власти в Алтайском крае обучились основам бережливого производства

Сотрудники органов исполнительной власти в Алтайском крае прошли обучение основам бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Тренинги были проведены в период с 12 по 15 октября АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Команда из 15 человек прошла обучение по картированию, управлению изменениями, реализации проекта по улучшению, методике решения проблем и 5С в офисе.

Все указанные инструменты специально адаптированы для офисных процессов и включали реальные рабочие кейсы. Четырехдневный обучающий марафон завершился на учебно-производственной площадке «Фабрика офисных процессов», который провели уже сотрудники Регионального центра компетенций Алтайского края.

Тренинги для региональных команд предусмотрены на федеральном уровне и являются одним из установленных результатов реализации национального проекта.

Всего в 2021 году подготовку по данному направлению прошли 32 представителя органов исполнительной власти края и подведомственных учреждений. В дальнейшем такие тренинги будут проходить на постоянной основе два раза в год.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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