Представители власти в Алтайском крае обучились основам бережливого производства

Тренинги были проведены в период с 12 по 15 октября АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Команда из 15 человек прошла обучение по картированию, управлению изменениями, реализации проекта по улучшению, методике решения проблем и 5С в офисе.

Все указанные инструменты специально адаптированы для офисных процессов и включали реальные рабочие кейсы. Четырехдневный обучающий марафон завершился на учебно-производственной площадке «Фабрика офисных процессов», который провели уже сотрудники Регионального центра компетенций Алтайского края.

Тренинги для региональных команд предусмотрены на федеральном уровне и являются одним из установленных результатов реализации национального проекта.

Всего в 2021 году подготовку по данному направлению прошли 32 представителя органов исполнительной власти края и подведомственных учреждений. В дальнейшем такие тренинги будут проходить на постоянной основе два раза в год.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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