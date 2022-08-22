22 августа
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Экономика

Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей

В первом полугодии 2022 года чистая прибыль Группы «Росгосстрах» составила 2,095 млрд рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствует промежуточная консолидированная отчетность по МСФО ПАО СК «Росгосстрах» и его дочерних компаний.

Деньги и страховой полис.
Деньги и страховой полис.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Под старейшим и самым известным страховым брендом России сегодня работают универсальная страховая компания «Росгосстрах» и специализированный страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь». Их сборы в январе-июне этого года составили почти 46 млрд рублей, выплаты — 20,6 млрд рублей. Самую существенную часть заработанной страховой премии за 6 месяцев принесли автострахование, страхование жизни, личное страхование и страхование имущества и ответственности.

В первом полугодии 2022 года «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» как и другие участники финансового рынка столкнулись с рядом ограничений на операции на рынке ценных бумаг. Тем не менее, инвестиционные доходы группы выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,43 млрд рублей. Причем, в отчетности по МСФО информация в отношении переоценки ценных бумаг представлена без учёта послабления, предложенного Банком России.

По состоянию на 30 июня 2022 года активы Группы «Росгосстрах» составляют 196,8 млрд рублей, капитал за полугодие вырос с 50,2 млрд рублей до 51,5 млрд рублей.

ПАО СК «Росгосстрах»

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