Проект «Адресная поддержка» стартовал на предприятии ООО «Сибирь-Техника»

Стартовое совещание с участием экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) состоялось 13 июля на ООО «Сибирь-Техника» в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

Отметим, что компания реализует спецтехнику на гусеничном и колесном ходу — лесозаготовительную и для нужд нефтегазовой отрасли. Кроме продаж предприятие располагает собственными производственными мощностями по выпуску трактора лесопожарного ТЛП-4М и машины многофункциональной ТЛП-4М-032

В настоящее время ООО «Сибирь-Техника» завершило этап подготовки, включавший в себя диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО «АЗПИ».

Пилотным потоком для внедрения улучшений выбран процесс сборки гусеничной машины ТЛП-4м.

Эксперты Регионального центра компетенций представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом.

Также коллективу предприятия презентовали результаты реализации нацпроекта в других компаниях Алтайского края и рассказали о коммуникациях в коллективе, управлении изменениями и развитии персонала.

Замначальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев рассказал о важности проекта для экономики края и страны в целом, а также поведал об инициативах по расширению списка отраслей, из которых набираются участники национального проекта.

В свою очередь, директор ООО «Сибирь-Техника» Алексей Богородицкий заострил внимание коллектива на том, что производство всего 4-х машин в месяц — это точка безубыточности для предприятия, которая не позволяет возможности развиваться ни в одном из направлений, включая увеличение заработных плат сотрудникам.

В целях повышения доходов сотрудников необходим рост производительности труда, сокращение затрат и увеличение количества производимой техники до 8 шт. в месяц. Так же директор отметил, что в результате ожидает включенности в проектную деятельность каждого сотрудника и будет непременно сам участвовать во всех мероприятиях.



А руководитель программы на ООО «Сибирь-Техника» Александр Андреев подчеркнул, что любые изменения — это выход из зоны комфорта. В этой связи он призвал участников совещания стараться максимально быстро принимать предлагаемые изменения.



СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.