«Производительность 360». Алтайские предприятия смогут найти новые векторы развития на форуме в Казани

V федеральный форум «Производительность 360» состоится в Казани 20 и 21 июля, где представители алтайских предприятий смогут обсудить новые точки роста отечественной промышленности.

Участники форума в лице собственников и руководителей ведущих российских компаний, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», обменяются своим опытом, экспертным мнением и расскажут об удачных кейсах.

Ожидается, что мероприятие посетит около тысячи представителей крупных российских компаний. Напомним, что сегодня в Алтайском крае на данный момент 77 предприятий являются участниками нацпроекта «Производительность труда».

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан. Регистрация на мероприятие бесплатная. Она позволяет участникам форума посещать тематические сессии, пленарное заседание, зону «Экспо», в которой будут представлены цифровые решения для бизнеса, и выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана. Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.

Федеральный форум «Производительность 360» — это всегда новые точки роста, обмен лучшими практиками по реализации проектов и другие полезные встречи с коллегами из сферы бережливого производства со всей России. Участие в мероприятии однозначно помогает в развитии предприятий, — говорит руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Отметим, что в 2022 году подобный форум состоялся в Сочи, где на церемонии награждения участников по итогам 2021 года в ключевой номинации форума «Предприятие — лидер по росту производительности труда» победило алтайское предприятие ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат».