Прокурор завел 10 дел на золотодобытчиков, варварски разрушающих природу Горного Алтая

Фирме «Вера», зарегистрированная в Тюмени, ведет хоздеятельность с нарушением условий лицензии на пользование недрами и водопользования, а также в нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов, отмечается в сообщении республиканской прокуратуры.
Прокурор внес гендиректору фирмы представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.
Кроме того, природоохранный прокурор возбудил 10 дел об административных правонарушениях в отношении юрлица и его гендиректора.
Отмечены следующие нарушения КоАП.
- ч. 2 ст. 7.3 КоАП (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами),
- ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий),
- ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение),
- ст. 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов).
Дела направлены для рассмотрения в Росприроднадзор и другие ведомства.
Ранее Altapress.ru сообщал, что жители Алтайского края жалуются на золотодобытчиков, превративших территорию добычи в «бедленды» — они опасались, что она не проведет рекультивацию.
В конце 2019 года алтайские экологи добились прекращения добычи золота на реке Ануй в Солонешенском районе. Местные жители были с ними солидарны.