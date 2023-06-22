22 июня
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Экономика

Промышленная экскурсия прошла в Барнауле для представителей сферы бизнеса

Промышленная экскурсия на производственную площадку участника национального проекта «Производительность труда» ООО «Завод механических прессов» состоялась в Барнауле. Мероприятие было организовано министерством экономического развития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития, а участниками экскурсии стали представители региональных компаний.

Экскурсия на производственную площадку участника национального проекта «Производительность труда» ООО «Завод механических прессов».
Экскурсия на производственную площадку участника национального проекта «Производительность труда» ООО «Завод механических прессов».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В рамках мероприятия была проведена демонстрация линии кузнечно-прессового производства и цех изготовления колесных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники. Также участников познакомили с технологией производства изделий.

По итогам экскурсии состоялось обсуждение возможного сотрудничества, где участники могли задать интересующие вопросы.

Отметим, что ООО «Завод Механических Прессов» имеет более чем полувековой опыт работы в области производства и конструирования механических прессов, автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных прессов и автоматов.

В июне 2020 года завод приступил к мероприятиям в рамках национального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка по повышению производительности был выбран процесс производства гнутых профилей линии ЛПГ5/500 на основе вагонного профиля рельс дверной 100х80х35х5х8250.

Работы по улучшениям проводили совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Всего за шесть месяцев сотрудники предприятия совместно экспертами РЦК сократили время протекания процесса на 83%, выработку увеличили на 62%, а также снизить объем незавершенного производства на 28%.

По словам заместителя директора по маркетингу группы промышленных предприятий «Барнаульский завод механических прессов» Анны Ферапонтовой, экскурсии, подобные той, что состоялась на предприятии, позволяют наладить обмен опытом между малыми, средними и крупными производственными компаниями региона, а также способствуют формированию благоприятной экономической среды.

В промышленной экскурсии приняли участие представители ООО «Аргум», ГК «Тонар», ООО «Нортек», ООО «Алтай-Тент», ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика», ГК «Сибкомплект», ООО «Завод пищевого машиностроения», ООО «Нитроген».

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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