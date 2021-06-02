Путин попросил «не жадного» миллиардера из списка Forbes финансово помочь многодетным семьям

Свою просьбу глава государства аргументировал тем, что Богданов «вроде такой не жадный мужик», сообщает «Интерфакс».

Адресованное Богданову предложение Путин озвучил на видеовстрече с орденоносцами «Родительской славы» — эта награда вручается семьям с 7 и более детьми, пишет polit.ru.

«Владимир Леонидович вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в „Сургутнефтегазе“ — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую. А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет», — цитирует агентство Путина.

Прибыль

В 2020 году чистая прибыль акционеров «Сургутнефтегаза» выросла по сравнению с предыдущим годом в семь раз (с 106,162 млрд до 742,871 млрд рублей), сообщает РБК. При этом общая выручка за тот же период сократилась на треть и составила 1,075 трлн рублей.

Состояние

Состояние Богданова Forbes оценивает в $1,9 млрд. Он возглавляет компанию с с 1984 года, гендиректором он стал в возрасте 33 лет.

Кто сейчас является реальным владельцем «Сургутнефтегаза» — неизвестно.