Путин предложил не судить за растрату и невыплату зарплат при условии возмещения ущерба

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который расширяет список преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если обвиняемый возместит ущерб. Речь идет о экономических преступлениях небольшой тяжести, пишет РИА Новости .

В список вошли такие правонарушения, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств, невыплата зарплат, пенсий либо стипендий, превышение полномочий в предпринимательской деятельности.

Обвиняемых хотят освобождать от уголовной ответственности в случаях, если они совершили правонарушение в первый раз и при этом погасили ущерб и выплатили компенсацию.

Цель этого законопроекта — формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.