RAEX подтвердил рейтинг Банку Акцепт на уровне ruВВB+, прогноз «стабильный»

Ключевыми позитивными факторами, оказывающими влияние на уровень рейтинга, являются адекватный запас капитала и его устойчивость к реализации кредитных рисков, а также высокие показатели рентабельности бизнеса при хорошем покрытии чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Поддержку рейтингу оказывают историческая стабильность ресурсной базы и существенный запас ликвидности на фоне наличия дополнительных источников ликвидности. Ресурсную базу банка положительно характеризует низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах. Агентство положительно оценивает низкий уровень кредитования связанных сторон, а также существенное снижение в 2017 — I пол. 2018 гг. диспропорций оборотов по отдельным кассовым символам.
Агентство отмечает устойчивость занимаемых банком позиций и адекватную представленность в основном регионе присутствия с учетом прочных экономических связей с администрацией Новосибирской области.
Справка
АО «Банк Акцепт» (г. Новосибирск, рег. номер 567) специализируется на кредитовании ФЛ, ЮЛ и ИП, расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, операциях с ценными бумагами. Головной и 10 дополнительных офисов банка находятся в Новосибирской области, также есть филиал в Москве и по 1 операционному офису в Омске, Барнауле и Красноярске.