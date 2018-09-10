RAEX подтвердил рейтинг Банку Акцепт на уровне ruВВB+, прогноз «стабильный»

Ключевыми позитивными факторами, оказывающими влияние на уровень рейтинга, являются адекватный запас капитала и его устойчивость к реализации кредитных рисков, а также высокие показатели рентабельности бизнеса при хорошем покрытии чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Поддержку рейтингу оказывают историческая стабильность ресурсной базы и существенный запас ликвидности на фоне наличия дополнительных источников ликвидности. Ресурсную базу банка положительно характеризует низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах. Агентство положительно оценивает низкий уровень кредитования связанных сторон, а также существенное снижение в 2017 — I пол. 2018 гг. диспропорций оборотов по отдельным кассовым символам.

Агентство отмечает устойчивость занимаемых банком позиций и адекватную представленность в основном регионе присутствия с учетом прочных экономических связей с администрацией Новосибирской области.

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