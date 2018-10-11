Райффайзенбанк и Mastercard вернут предпринимателям до 10% от покупок

Райффайзенбанк и Mastercard * объявляют о начале акции «Оплати бизнес-картой Mastercard и получи до 10% Cashback!». Совершая покупки в магазинах строительных материалов, на АЗС и оплачивая отели, предприниматели смогут экономить, возвращая на карту до 10% от суммы платежа. Принять участие в акции смогут как действующие, так и новые клиенты Райффайзенбанка, использующие карту Mastercard «Бизнес 24/7».

Чтобы получить кэшбэк, участники должны зарегистрироваться на сайте акции и совершить покупки по карте Mastercard «Бизнес 24/7» на сумму не менее 30 тыс. рублей в месяц. При этом за покупки в магазинах строительных материалов и на АЗС будет возвращаться до 5%, а за оплату отелей — до 10%. Акция распространяется на представителей малого бизнеса с годовым оборотом не более 500 млн рублей.

Денис Скоков,

руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка:

Мы всегда ищем возможность сделать жизнь наших клиентов-предпринимателей немного проще. Кэшбэк по нашей бизнес-карте поможет малому бизнесу сэкономить на закупках.

Джемал Агрба,

директор по продажам корпоративных продуктов:

Mastercard поддерживает развитие предпринимательства в России, постоянно расширяя список партнерств и акций, доступных нашим клиентам. Мы видим растущий интерес к программам лояльности для держателей бизнес-карт. Наша совместная акция с Райффайзенбанком позволит предпринимателям сократить расходы на самые востребованные категории развития бизнеса.

*Мастеркард. Акция продлится до 9 декабря 2018 года.

Справка

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-м месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2 квартала 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов в более чем 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Mastercard (NYSE: MA) www.mastercard.ru/ru-ru.html — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.