Реализация нацпроекта «Производительность труда» стартовала на предприятии «РУФ-2»

Предприятие «РУФ-2» производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу — многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и т.д.
Главными отличиями техники, производимой на предприятии, является оцинкованная рама по технологии горячего цинкования методом окунания, борта из нержавеющей стали и 95% запасных частей отечественного производства.
Ранее ООО «РУФ-2» завершило «этап подготовки», предполагающий диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК «АЗПИ».
Пилотным потоком для внедрения улучшений компания выбрала процесс производства полуприцепа сельскохозяйственного назначения.
В ходе стартового совещания директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау акцентировал внимание коллектива на том, что сейчас как никогда необходим рост производительности труда, поскольку продукция востребована на внутреннем рынке еще больше, чем раньше, в связи с ограничением поставок аналогичной импортной техники.
Кроме того в целях роста благосостояния сотрудников необходимо повышение производительности труда, сокращение затрат и увеличение количества производимой техники.
Также руководитель компании подчеркнул, что в рамках внедрения улучшений он ожидает включенность в проектную деятельность каждого сотрудника и будет лично участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных национальным проектом.
Заместитель Министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин, присутствовавший на совещании, рассказал о важности проекта для экономики края и страны в целом.
Помимо этого представитель минэкономразвития региона задал настрой на продуктивную работу всего коллектива и представил сотрудников РЦК, которым предстоит выстраивать адресную поддержку на предприятии.
Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко и глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков, также принявшие участие в совещании, отметили особую роль ООО «РУФ-2» для муниципального образования, как крупного работодателя и примера для бизнесменов по локализации производства в сельской местности.
Эксперты РЦК, в свою очередь, представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда .
А руководитель программы на предприятии Дмитрий Иванов в своей части выступления отметил, что любые изменения непременно являются выходом из зоны комфорта и в этом контексте призвал участников стараться максимально быстро принимать предлагаемые изменения.
Теперь в течение ближайших трех месяцев компании предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!