Реализация нацпроекта «Производительность труда» стартовала на предприятии «РУФ-2»

Стартовое совещание с участием экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) состоялось 12 января на ООО «РУФ-2» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» .

Предприятие «РУФ-2» производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу — многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и т.д.

Главными отличиями техники, производимой на предприятии, является оцинкованная рама по технологии горячего цинкования методом окунания, борта из нержавеющей стали и 95% запасных частей отечественного производства.

Ранее ООО «РУФ-2» завершило «этап подготовки», предполагающий диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК «АЗПИ».

Пилотным потоком для внедрения улучшений компания выбрала процесс производства полуприцепа сельскохозяйственного назначения.

В ходе стартового совещания директор ООО «РУФ-2» Артур Кильтау акцентировал внимание коллектива на том, что сейчас как никогда необходим рост производительности труда, поскольку продукция востребована на внутреннем рынке еще больше, чем раньше, в связи с ограничением поставок аналогичной импортной техники.

Кроме того в целях роста благосостояния сотрудников необходимо повышение производительности труда, сокращение затрат и увеличение количества производимой техники.

Также руководитель компании подчеркнул, что в рамках внедрения улучшений он ожидает включенность в проектную деятельность каждого сотрудника и будет лично участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных национальным проектом.

Заместитель Министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин, присутствовавший на совещании, рассказал о важности проекта для экономики края и страны в целом.

Помимо этого представитель минэкономразвития региона задал настрой на продуктивную работу всего коллектива и представил сотрудников РЦК, которым предстоит выстраивать адресную поддержку на предприятии.

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко и глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков, также принявшие участие в совещании, отметили особую роль ООО «РУФ-2» для муниципального образования, как крупного работодателя и примера для бизнесменов по локализации производства в сельской местности.

Эксперты РЦК, в свою очередь, представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда .

А руководитель программы на предприятии Дмитрий Иванов в своей части выступления отметил, что любые изменения непременно являются выходом из зоны комфорта и в этом контексте призвал участников стараться максимально быстро принимать предлагаемые изменения.

Теперь в течение ближайших трех месяцев компании предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.