Региональный центр компетенций Алтайского края вошел в ТОП-15 лучших в России, заняв 13-ю позицию. Промежуточный рейтинг субъектов Федерации по реализации национального проекта "Производительность труда" силами региональных центров компетенций (РЦК) был представлен 20 июля в Казани в рамках V федерального форума "Производительность 360".

Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России. Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».