Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России.

Возглавил рейтинг по итогам работы за первые шесть месяцев 2023 года РЦК города Москвы. При этом, РЦК Алтайского края поднялся сразу на 15 позиций и занимает сейчас 13-ю строчку из 51.
Методология составления рейтинга учитывает выполнение графика реализации мероприятий проектов, уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение плана по подготовке инструкторов по "Бережливому производству" и другие критерии.
Рейтинг Региональный центров компетенций составляется дважды в год — по итогам первого полугодия и по итогам года.
Комментируя высокие позиции РЦК Алтайского края, руководитель Центра Александр Вагенлейтер подчеркнул:
Наш текущий результат — это слаженная командная работа всего РЦК Алтайского края. Большую роль в этом также играет опыт и профессиональные качества каждого эксперта.
СПРАВКА
Федеральный форум "Производительность 360" проходит уже в пятый раз и традиционно является главной в России площадкой для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
В 2023 году центральной темой пленарного заседания форума стала перспектива трансформации нацпроекта "Производительность труда" в логике внедрения принципов бережливого производства в приоритетных отраслях российской экономики.
Организаторами форума выступили Минэкономразвития России и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке Правительства Республики Татарстан.