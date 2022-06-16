Региональный центр компетенций Алтайского края прошел очередную федеральную сертификацию

Региональный центр компетенций Алтайского края (РЦК) 8−9 июня успешно прошел процедуру сертификации федеральными экспертами. В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также РЦК Волгоградской области и Республики Марий Эл.

Отметим, что процесс сертификации подразумевает два этапа. На первой стадии эксперты дистанционно проверяют выполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состав сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках.

В рамках второго этапа они уже лично посещают производственные площадки, где реализуются мероприятия национального проекта при поддержке региональных специалистов, оценивают произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса. Кроме того, на этой же стадии оцениваются компетенции экспертов РЦК, связанные с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта и организацией работ самого РЦК.

В ходе процедуры сертификации комиссия посетила КАУ «Алтайский центр кластерного развития», на базе которого и создан региональный центр компетенций. Также состоялся визит на «Фабрику процессов», расположенную в центре «Мой бизнес», а также на два предприятия Алтайского края — ООО «Мартика» и ООО «Спецавтоматика».

Напомним, что на первом предприятии в июле прошлого года специалисты РЦК завершили основной этап реализации проекта по снижению времени протекания процесса изготовления изделий для хранения, включающий в себя производство инструментальных ящиков, систем хранения, ящиков универсальных.

Внедрение инструментов бережливого производства позволило снизить время протекания процесса на 74%, увеличить выработку на 23,6% и уменьшить запасы незавершенного производства на 29%.

На втором предприятии работа по оптимизации процесса производства узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором закончилась в прошлом месяце. Здесь также инструменты бережливого производства позволили получить хорошие результаты — сотрудники совместно с экспертами РЦК увеличили выпуск узлов управления на 20%, снизили незавершенное производство на 31% и время протекания процесса на 62%.

Что касается мероприятий, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», «Фабрикой процессов» и организацией работы РЦК, — они также были отмечены федеральными экспертами на достаточном уровне.

Комментируя пройденную сертификацию, руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер отметил:

«Каждая сертификация федеральными экспертами — это, прежде всего, профессиональный взгляд „со стороны“ на нашу работу и получение ценной обратной связи. Мы в очередной раз продемонстрировали достаточный уровень реализации проектов, обучения сотрудников, организации работ на „Фабрике процессов“ и самого РЦК. В то же время получили полезные рекомендации по дальнейшему развитию, которыми обязательно воспользуемся».

Напомним, что процесс сертификации РЦК субъектов РФ начался в 2021 году и проводится ежегодно. Таким образом, следующая сертификация РЦК Алтайского края состоится спустя 12 месяцев.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.