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Рекордный результат показали на «Фабрике Офисных Процессов» представители АлтГАУ

Участие в «Фабрике офисных процессов» приняли 27 января деканы и руководители административных подразделений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет». Обучение для представителей вуза провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В рамках «Фабрики офисных процессов» специалист университета за один рабочий день прожили учебный квартал, в течение которого они с помощью инструментов бережливого производства учились на практике находить и устранять потери в своей деятельности.

Важно отметить, что участники не только показали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность в обучении, но и достигли наилучшего результата на сегодняшний день из всех команд Алтайского края, участвующих в «Фабрике офисных процессов».

По словам ректора АлтГАУ Николая Колпакова, участие команды деканов и руководителей административных подразделений университета в ФОП позволило приобрести новые компетенции в критическом анализе процессов документооборота, выявить сотрудников, способных проявить себя при решении несвойственных для них задач, и сплотить управленческую команду.

«Выражаю благодарность Александру Вагенлейтеру и Константину Трегубу за интересный и весьма полезный тренинг. Уверен, это позволит нам в дальнейшем улучшить результаты работы университета», — добавил руководитель вуза.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) представляет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория «Фабрики офисных процессов» — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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