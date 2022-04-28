Рекордсменами «Фабрики Офисных Процессов» стали сотрудники ЗАО «Алейскзернопродукт»

Обучение на «Фабрике Офисных Процессов» прошли 22 апреля сотрудники ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Тренинг организовали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В рамках обучения, проходившего в игровой форме, команда предприятия прожила за один рабочий день целый квартал и установила рекорд в достигнутых показателях оптимизации бизнес-процесса с помощью применения инструментов бережливого производства.

Отметим, что ранее фаворитами в оптимизации данного бизнес-процесса была команде ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» и представители органов исполнительной власти Алтайского края.

«У нас отличная и сплоченная команда сотрудников. Я считаю, что наш успех связан со слаженной работой всего коллектива, ведь крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой! Благодарим тренеров РЦК за проведенное обучение, а также за возможность нестандартно посмотреть на текущие бизнес-процессы. Несомненно, обучение на „Фабрике Офисных Процессов“ мотивирует на внедрение в работу предприятия принципов бережливого производства», — поделилась своими впечатлениями участница тренинга Олеся Рудакова.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть метода сводится к тому, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.