«Ритейл Сервис» представит на ИТ-Форуме современные кассовые решения

Посетителям демо-зоны расскажут, как с помощью современного оборудования можно увеличить пропускную способность розничной точки, снизить затраты на персонал, автоматизировать продажи в ночное время.

«Ритейл Сервис» специализируется на автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания и развлекательных комплексов. На демо-стенде «Ритейл Сервис» будут представлены современные кассовые решения.

ГК «Ритейл Сервис» выступает партнёром «Алтайского ИТ-Форума» и приглашает компании, работающие в сфере розничной торговли, 18 октября посетить выставку мероприятия.

Смарт-терминалы «Эвотор»

В рамках демо-зоны будут развернуты полноценные рабочие кассовые места на базе смарт-терминалов «Эвотор». «Эвотор» — это «умные» онлайн-кассы с облачными приложениями. Участники ИТ-Форума узнают, как функциональные кассовые решения «Эвотор» помогают зарабатывать больше.

SCO — касса самообслуживания

Специалисты «Ритейл Сервис» продемонстрируют кассовый комплекс (SCO), работающий по технологии самообслуживания от компании «Self-Service Technology».

Любой из участников ИТ-Форума сможет не только посмотреть на работу системы со стороны, но и попробовать совершить покупку с помощью терминала.

Напомним, что в мае этого года в барнаульском супермаркете заработала первая в городе касса самообслуживания. Касса установлена и настроена компанией «Ритейл Сервис».

Бюджетное решение на базе ПО «ProStore»

Также «Ритейл Сервис» представит собственную разработку кассового ПО для автоматизации продаж алкогольной продукции на базе комплекта с 9-ти дюймовым планшетом.

Участники ИТ-Форума узнают, как вести полноценный учёт алкогольной продукции с минимальными затратами и максимальной пользой для бизнеса в соответствии с требованиями ЕГАИС и какие крупные торговые сети Алтайского края уже выбрали данное решение.

Для участия в ИТ-Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте itforumaltai.ru/2018/

Справка

Группа компаний «Ритейл Сервис» более 18 лет специализируется на автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания, индустрии гостеприимства, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий. Разрабатывает кассовое программное обеспечение для малой, средней и крупной розницы. Является Премиум партнёром компании «Эвотор», имеет собственный сервисный центр.

Компания «Эвотор» — российский производитель смарт-терминалов «Эвотор».

Self-Service Technology (SST) — российский разработчик специализированной техники для розничных сетей любых масштабов. Основная продукция — программно-аппаратный кассовый комплекс (SCO), работающий по технологии самообслуживания.

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