«Ритейл Сервис» представит на ИТ-Форуме современные кассовые решения

Смарт-терминалы «Эвотор»
В рамках демо-зоны будут развернуты полноценные рабочие кассовые места на базе смарт-терминалов «Эвотор». «Эвотор» — это «умные» онлайн-кассы с облачными приложениями. Участники ИТ-Форума узнают, как функциональные кассовые решения «Эвотор» помогают зарабатывать больше.
SCO — касса самообслуживания
Специалисты «Ритейл Сервис» продемонстрируют кассовый комплекс (SCO), работающий по технологии самообслуживания от компании «Self-Service Technology».
Любой из участников ИТ-Форума сможет не только посмотреть на работу системы со стороны, но и попробовать совершить покупку с помощью терминала.
Напомним, что в мае этого года в барнаульском супермаркете заработала первая в городе касса самообслуживания. Касса установлена и настроена компанией «Ритейл Сервис».
Бюджетное решение на базе ПО «ProStore»
Также «Ритейл Сервис» представит собственную разработку кассового ПО для автоматизации продаж алкогольной продукции на базе комплекта с 9-ти дюймовым планшетом.
Участники ИТ-Форума узнают, как вести полноценный учёт алкогольной продукции с минимальными затратами и максимальной пользой для бизнеса в соответствии с требованиями ЕГАИС и какие крупные торговые сети Алтайского края уже выбрали данное решение.
Для участия в ИТ-Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте itforumaltai.ru/2018/
Справка
Группа компаний «Ритейл Сервис» более 18 лет специализируется на автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания, индустрии гостеприимства, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий. Разрабатывает кассовое программное обеспечение для малой, средней и крупной розницы. Является Премиум партнёром компании «Эвотор», имеет собственный сервисный центр.
Компания «Эвотор» — российский производитель смарт-терминалов «Эвотор».
Self-Service Technology (SST) — российский разработчик специализированной техники для розничных сетей любых масштабов. Основная продукция — программно-аппаратный кассовый комплекс (SCO), работающий по технологии самообслуживания.
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