Россельхозбанк на Алтае на 61% нарастил кредитование сезонных работ в 2023 году

Подготовка к сезонным работам на Алтае набирает обороты. В Алтайском крае и Республике Алтай, с начала года Россельхозбанк выдал на эти цели 865 млн рублей, что на 328 млн, или на 61%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ, расширением перечня банковских продуктов и услуг.

— К сезонным работам готовимся заранее, техника практически готова, заканчиваем небольшие ремонты, некритичные. Кредитуемся в РСХБ на оборотку или на покупку новой техники, — рассказал Евгений Поваров, фермер из Троицкого района.

— Мы не останавливаемся, у нас планово идет ремонт техники, реализация продукции. Россельхозбанк — единственный банк, в котором мы кредитуемся, в том числе и на сезонные работы. Это наши давние партнеры, — отметил Евгений Долгов, фермер из Ребрихинского района.

— Учитывая, что предыдущие три года были позитивными в плане экономики хозяйства, мы построили в 2022 году 11 складов, 3 новейших мехтока, приобрели 11 комбайнов с новейшими широкозахватными жатками, новые сеялки погрузчики, Камазы, то есть вложения сделали серьезные на будущее. Кредиты брали в Россельхозбанке под очень привлекательный процент, который дает возможность, все это приобретать. В этом году программу модернизации продолжим. При этом мы уже полностью все закупили под урожай 2023 года: 100% удобрения, средства защиты семена и в целом к севу готовы, — резюмировал Председатель Союза КФФ Алтайского края, директор ООО «Алтайская продовольственная компания» Александр Балаков.

— Хороший прирост в 2022 году обеспечили выдачи Россельхозбанком кредитов АПК по программам льготного кредитования — с 10,7 млрд рублей до 14,5 млрд рублей. Прирост составил 3,8 млрд рублей (36%). Всего на проведение посевной и уборочной кампаний в прошлом году было выделено 11,8 млрд рублей (прирост 69%). Безусловно, главным продуктом является кредитование на финансирование сезонно-полевых работ, что обусловлено аграрной спецификой региона. Уверен, что текущая динамика сохранится и в 2023 году. Россельхозбанк последовательно совершенствует условия и процедуру кредитования сезонных работ. Среди преимуществ кредитных продуктов банка — гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики сегмента", — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала РСХБ.

В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

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