Россельхозбанк на Алтае обсудил с Союзом КФФ края актуальные вопросы развития фермерского дела

Алтайский филиал Россельхозбанка ведет активную деятельность по созданию оптимальных условий финансирования фермеров края, взаимодействуя с Союзом крестьянских (фермерских) формирований (КФФ) Алтайского края (член АККОР). Директор филиала Николай Бойко является избранным членом Совета Союза с 2020 года. Для того, чтобы актуализировать задачи и вопросы, актуальные для аграриев, банк и организация регулярно проводят встречи. Очередное такое мероприятие — расширенное заседание Совета — прошло в конференц-зале регионального филиала РСХБ.

К заседанию в онлайн-формате присоединились более 70 членов АККОР и представителей малых форм хозяйствования в районах края, собравшихся в офисах РСХБ. Основной темой заседания Совета стали итоги сельскохозяйственного сезона и перспективы развития фермерского сообщества в Алтайском крае.

Заседанию в онлайн-формате АО «Россельхозбанк».

— 2022 год Россельхозбанк для себя определил, как год уверенного роста. И уже сегодня можно смело сказать, что этот рост состоялся. В целом с начала года мы профинансировали АПК Алтайского края и Республики Алтай на сумму более чем 11 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На проведение сезонных полевых работ нами предоставлена аграриям сумма более 9 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день нашими клиентами является порядка 7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 2,5 тысячи — это клиенты малых форм хозяйствования. Доля заемщиков малых форм хозяйствования в целом в нашем кредитном портфеле составляет 82% с портфелем порядка 7 млрд рублей. Более того, хотел бы отметить и поблагодарить всех вас за такую совместную работу, потому что этот портфель является качественным, не имеет ни проблемной, ни просроченной задолженности, — поприветствовал собравшихся директор Алтайского филиала Николай Бойко.

Участники круглого стола АО «Россельхозбанк».

— Я должен сказать, что между нашими организациями выстроен конструктивный диалог и надеюсь, что такая работа продолжится на всех уровнях, — отметил председатель Союза КФФ Алтайского края Александр Балаков.

В свою очередь, Александр Вайс, исполнительный директор Союза, предложил обсудить вопросы завершившейся уборочной кампании, ее результаты, текущие задачи организации, прием новых членов, планы и перспективы развития и укрепления фермерского сообщества на Алтае. Кроме этого познакомиться с цифровыми решениями Россельхозбанка, облегчающими жизнь фермера и поговорить о решении земельных проблем на примере сложившейся практики в Алтайском крае.

Участники круглого стола АО «Россельхозбанк».

В мероприятии приняли участие представители Алтайского филиала банка: Юрий Ревединский-заместитель директора филиала, Наталья Куличенко-начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса, Елена Винокурова-начальник отдела по работе с корпоративным каналом продаж и Николай Скрипников-начальник отдела по работе с партнерским каналом продаж. Сотрудники банка познакомили собравшихся с цифровой платформой Свое Фермерство, маркетплейсом Свое Родное (через который можно продавать свою продукцию), площадками Свое Село (подобрать и купить подходящее жилье в сельской местности) и «Я в агро» (найти работников для своего хозяйства), а также проектом «Школа фермера» и другими продуктами и инициативами РСХБ.

Кроме того, на встречу были приглашены партнеры из юридической фирмы «Безруков и партнеры», которые рассказали о насущных вопросах оформления земельных отношений. Они разобрали практику, связанную с арендой земельных участников сельскохозяйственного назначения на примере Новичихинского района.

По итогам обсуждения каждого вопроса повестки коллеги с мест могли по видеосвязи задать свой вопрос и пообщаться с экспертами и коллегами. На встрече была достигнута договоренность об увеличении количества совместных мероприятий, которые позволят улучшить осведомленность фермеров о возможностях оптимизации труда с помощью цифровых платформ, а также организовать передачу опыта и позитивных практик от фермера к фермеру.

АО «Россельхозбанк»