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Экономика
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Россельхозбанк нарастил объем выдачи розничных кредитов на 52%

За десять месяцев 2018 года объем выдач розничных кредитов Россельхозбанка превысил 200 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 01.11.2018 кредитный портфель физических лиц в Банке составил 419 млрд рублей.

За указанный период Банком выдано 338 тыс. потребительских кредитов на сумму 79,5 млрд рублей и заключено свыше 61 тыс. ипотечных сделок на сумму более 112 млрд рублей.

Россельхозбанк является одним из ведущих игроков на российском рынке розничного кредитования. Банк постоянно расширяет и совершенствует линейку кредитных продуктов для различных категорий клиентов, в т. ч. разрабатывая специальные программы для пенсионеров, зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы и военнослужащих, а также активно работает с сельским населением.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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