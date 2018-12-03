Россельхозбанк нарастил объем выдачи розничных кредитов на 52%

За десять месяцев 2018 года объем выдач розничных кредитов Россельхозбанка превысил 200 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 01.11.2018 кредитный портфель физических лиц в Банке составил 419 млрд рублей.