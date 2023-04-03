Россельхозбанк: в 2022 году АПК «вышел в плюс»

30 марта 2023 года состоялось Расширенное заседание правления Россельхозбанка с участием руководителей региональных филиалов, в ходе которого участники обсудили итоги работы банковской сети в 2022 году.

Россельхозбанк обеспечил рост кредитного портфеля на 11%, доля просроченной задолженности снизилась до 4,3%.

В 2022 г. на поддержку АПК была направлена рекордная сумма — более 1,7 трлн рублей.

Финансирование сезонных работ выросло на четверть до 762 млрд рублей.

Портфель инвестиционных проектов составляет 183 млрд рублей.

Россельхозбанк сохранил лидерство в сельской ипотеке , выдав три четверти всего объема кредитования по госпрограмме.

выдав три четверти всего объема кредитования по госпрограмме. Россельхозбанк увеличивает региональную сеть.

Надёжная финансовая поддержка АПК

Как отметил Председатель Правления Борис Листов, в 2022 году Россельхозбанк стал одним из немногих системообразующих банков, которые по итогам года показали положительный финансовый результат. В частности, банк обеспечил рост кредитного портфеля на 11% до 3, 3 трлн. рублей. При этом улучшилось и его качество: доля просроченной задолженности снизилась до 4,3%.

Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК.

В прошлом году мы выделили рекордный объем средств агропромышленному сектору — более 1,7 трлн рублей, финансирование по льготным программам увеличилось на 22%. Мы остаемся главным инструментом госсподдержки АПК, фактически каждый третий кредитный рубль, направляемый сегодня в отрасль, идет через Россельхозбанк. Кредитование сезонных работ выросло на четверть — до 762 млрд рублей. На приобретение современной техники и оборудования для аграриев было выделено 46,4 млрд рублей, — сообщил Председатель Правления РСХБ Борис Листов. — Вызовы времени не позволяют «почивать на лаврах», мы намерены в этом году наращивать темпы работы, чтобы добиваться ещё большего для прорывного роста экономики и улучшения качества жизни наших граждан

При поддержке Россельхозбанка был реализован ряд заметных для отрасли инвестиционных проектов: в Тюменской области введен в эксплуатацию самый большой центр по воспроизводству индейки, в Липецкой области запущен завод по переработке соевых бобов, в Карачаево-Черкессии — завод по производству мяса баранины. Реализация проектов в реальном секторе экономики — это не только инвестиции, новые рабочие места и налоговые отчисления, но и дополнительные шаги к решению задач импортозамещения и обеспечения национальной продовольственной безопасности. Совокупный объем инвестиционных проектов РСХБ составляет более 183 млрд рублей.

Стоит особенно отметить работу банка с сегментами среднего, малого и микробизнеса. Всего в прошлом году на поддержку МФХ было направлено более 109 млрд руб., это на 7% больше, чем годом ранее. Банк на четверть нарастил объёмы льготного кредитования малых форм хозяйствования. Более 64% составляет доля банка на рынке кредитования МФХ по итогам 2022 года. Благодаря своевременной финансовой поддержке объем производимой фермерами продукции в стране увеличился на 20%, что вдвое выше средних темпов роста агропрома.

Также банк продолжил поддержку и обслуживание агроэкспортёров. Они получили заёмные средства в размере около 700 млрд рублей, что в полтора раза выше, чем годом ранее.

Розничный бизнес

В ходе своего выступления Председатель Правления РСХБ отметил, что в прошлом году значительно изменился потребительский спрос среди населения: люди выбирали сберегательную стратегию поведения — высокие ставки это оправдывали.

Мы не допустили оттока клиентов и даже нарастили объемы клиентских пассивов на 9% до 1,5 трлн рублей. В этом году ожидаем, что прирост средств населения будет несколько выше прошлогоднего уровня, — рассказал Борис Листов.

Драйвером роста в потребительском кредитовании стала «сельская ипотека». Объем финансирования по итогам 2022 года составил около 29 млрд рублей — это три четверти всего рыночного объема кредитования по данной программе. С момента запуска госпрограммы с 2020 г. более 80 тысяч семей смогли обзавестись собственным жильем, благодаря поддержке РСХБ.

Филиальная сеть

В 2022 году Россельхозбанк открыл 10 новых региональных офисов и 9 удаленных рабочих мест. Переформатирование филиальной сети — один из главных проектов РСХБ.

РСХБ обладает одной из самых развитых филиальных сетей и по праву является «банком регионов». В наших планах в этом году открыть еще 14 новых офисов в крупных городах и более 20 удаленных мест в сельских территориях. Также мы намерены инвестировать в то, чтобы наполнить сеть новым содержанием, — рассказал Борис Листов.

Поэтому наряду с привычными банковскими офисами в регионах открываются Центры деловой активности, в которых помимо традиционных банковских услуг, предусмотрены окно МФЦ и многое другое.

Эволюция «цифры»

В 2022 году Россельхозбанк стал закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов. Доля собственных разработок в ИТ-инфраструктуре банка в 2022 году составила 56% и продолжает расти.

Борис Листов подчеркнул, что нельзя не сказать про традиционный фокус на сохранность средств клиентов и безопасность, поскольку цифровые технологии создают не только возможности, но и угрозы.

За последний год свыше 1 200 DDoS-атак выдержал РСХБ и почти 900 — наши региональные филиалы. Это много, интенсивность выросла в три раза по сравнению с 2021 годом, — сообщил Борис Листов.

Особое внимание РСХБ уделяет переходу на отечественное программное обеспечение. В 2022 году доля отечественного ПО достигла 75%, а с 2024 года планируется полностью перейти на независимый стек.

Цифровая экосистема «Свое»

Спустя два года после запуска уникальная цифровая экосистема Своё значительно выросла. В прошлом году РСХБ запустил две новых платформы: платформу «Я в Агро» и «Все Свое». Первая из них нацелена на тех, кто хочет получить профессиональные знания и работу в АПК: здесь собрано свыше 3 тыс. программ обучения по 200 направлениям, свыше 13 тыс. вакансий от более чем 2 тыс. работодателей. Вторая платформа — «Все Свое» — это агрегатор товаров и услуг с социальной сетью для общения жителей села.

Чтобы поддержать фермеров с точки зрения сбыта в 2022 году был решен вопрос с доставкой фермерской продукции клиентам интернет-магазина фермерской еды «Своё Родное». Нашими партнерами по логистике стали такие компании, как «Яндекс» и «СДЭК», — рассказал Председатель Правления РСХБ.

В интернет-магазине фермерской еды «Своё Родное» представлено свыше 100 тыс. наименований фермерской продукции от более 10 тыс. фермерских хозяйств, для 30% из них данная площадка является единственной возможностью сбыта продукции, а еще для 30% — основной. Число клиентов платформы превысило 1 млн человек.

Агрообразование

В прошлом году Россельхозбанк значительно расширил поддержку агрообразования. Более 77 млн рублей направлено на именные стипендии для студентов и аспирантов аграрных вузов из 49 регионов России. В этом году стипендиальную программу планируется расширить и на молодых ученых.

Очень востребованным стал проект «Школа фермера». География расширилась на 56 регионов, а общее число прошедших подготовку дипломированных аграриев составило около 3,5 тыс. человек по 35 специальностям. Образовательные программы приросли новыми направлениями, так в 2022 году к традиционным специальностям, добавились новые — виноградарство и производство продукции для ресторанного бизнеса.

Для талантливых студентов Россельхозбанк совместно с партнерами — крупнейшими агрохолдингами и агровузами запустили всероссийский просветительский проект «Агролидеры России». Конкурс привлёк свыше 2,5 тыс. учащихся из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. Лучшими стали проекты для улучшения урожайности подсолнечника, разработка инновационного элемента для ускоренного восстановления лесов и разработка линейки фитобиотехнических суперфудов для спортивных лошадей.

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