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Россияне за месяц сняли со счетов в Сбербанке 200 млрд рублей

В сентябре россияне сняли с валютных депозитов Сбербанка 130 млрд рублей, еще 70 млрд - с рублевых счетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные банка.

Сбербанк.
Сбербанк.
Михаил Хаустов

В Сбербанке отмечали, что отток с валютных вкладов начался в августе и продолжался до середины сентября. За август, по оценке банка, с валютных счетов сняли 1,1 миллиарда долларов, по оценке Bloomberg, 1,2 миллиарда долларов, отмечает Meduza.

Главный фактор, спровоцировавший клиентов Сбербанка забирать валютные вклады, — угроза новых санкций со стороны США, которые предполагают, в частности, блокировку долларовых расчетов российских банков, сказал «Ведомостям» гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Население могли напугать и разговоры о принудительной конвертации валютных вкладов. Впервые свои предложения по дедолларизации российской экономики озвучил глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Костин предлагал прежде всего исключить доллар из расчетов с иностранными государствами, затем — обеспечить российскую «прописку» крупнейшим российским холдингам. И президент, по его словам, «в целом» поддержал его идею.

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