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Россияне задолжали более 2 трлн «кредитных» рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подсчитала, что объем взысканий по кредитам в России в первом полугодии этого года превысил 2 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

За аналогичных период 2017 года ФССП приняла почти на миллион исполнительных производств меньше, пишет polit.ru.

Ранее Центробанк внес поправки в положение о порядке формирования резервов по ссудам, которые позволят банкам выдавать гражданам кредиты на суммы до 100 тысяч рублей без справок, подтверждающих уровень доходов.

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