Россияне задолжали более 2 трлн «кредитных» рублей

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
За аналогичных период 2017 года ФССП приняла почти на миллион исполнительных производств меньше, пишет polit.ru.
Ранее Центробанк внес поправки в положение о порядке формирования резервов по ссудам, которые позволят банкам выдавать гражданам кредиты на суммы до 100 тысяч рублей без справок, подтверждающих уровень доходов.