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Розничный кредитный портфель Россельхозбанка на Алтае подрос почти на 1 млрд рублей

Объем розничного кредитного портфеля Алтайского филиала Россельхозбанка с начала года вырос 982,8 млн рублей и на 1 сентября составил более 10,9 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост портфеля внесли потребительские кредиты и ипотека.

Портфель потребительского кредитования увеличился с начала года на 8% и на 1 сентября превысил 6,5 млрд рублей. За восемь месяцев 2018 года было выдано 2,5 млрд рублей таких кредитов.

Ипотечный портфель по итогам восьми месяцев достиг 4,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12%. С начала года жители двух Алтаев оформили более 950 ипотечных кредитов. Объем выдач увеличился почти на 35% и составил 1,3 млрд рублей.

Руководитель розничного бизнеса Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко отметила, что росту спроса на потребительские кредиты способствует значительное снижение банком процентных ставок, а также улучшение условий кредитования.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349

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