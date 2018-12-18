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Экономика
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Розничный кредитный портфель в Россельхозбанке на Алтае превысил 11 млрд рублей

Совокупный розничный кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 11 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 10% или 1,058 млрд рублей.

По итогам января — ноября 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал 15,7 тыс. кредитов населению Алтайского края и Республики Алтай на общую сумму более 4,9 млрд. рублей. На долю потребительских кредитов приходится 61% портфеля (6,5 млрд рублей), на долю жилищных займов — 39% (4,2 млрд рублей).

Владимир Богданов,
директор филиала:

Достигнутые результаты напрямую связаны с повышением доступности кредитов для самых различных категорий клиентов. Например, акции по снижению ставок по потребительским кредитам, кредиты для пенсионеров по привлекательной ставке, а также предложения по ипотеке — это поддержка молодых семей, включая льготы по процентным ставкам и форме подтверждения первоначального взноса материнским капиталом, ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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